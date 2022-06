MÉS per Mallorca celebra l'arxivament de la denúncia per prevaricació contra la Conselleria de Medi Ambient

MÉS per Mallorca ha mostrat la seva satisfacció en conèixer l'arxivament de la denúncia contra el Govern per prevaricació per no sancionar l'Ajuntament de Palma per vessaments a la mar.

La sentència, donada a conèixer aquest divendres, reconeix la feina feta des de la Conselleria de Medi Ambient i la inversió «altíssima» de 220 milions d'euros per mitigar els problemes sorgits amb la depuradora de Palma.

El coordinador de la formació ecosobiranista, Lluís Apesteguia, ha destacat que «és un bon dia perquè des del poder judicial es ratifica que la línia de feina de les administracions és la correcta».

«Queda demostrat que les polítiques actives i d'inversió aplicades són la solució a llarg termini a problemes històrics, que sabem que no es poden solucionar amb mesures curtterministes com les multes, com ens volen fer creure», ha afegit Apesteguia.

En aquest sentit, des de MÉS per Mallorca es destaca la feina feta des del 2015 a través de totes les administracions implicades i on governa. En aquest sentit, han incidit en la recuperació del conveni per invertir cànon de sanejament a Palma gràcies a Neus Truyol i Vicenç Vidal, un protocol del qual s'ha signat l'addenda amb Miquel Mir, el que ha suposat una inversió per valor de 91 milions d'euros en cinc anys.

També ha recordat que, gràcies a les negociacions dutes a terme amb l'Estat, la nova depuradora de Palma serà finançada en un 80% pel Govern espanyol i el 20% a través del cànon de sanejament.

Apesteguia ha remarcat, en aquesta línia, «que MÉS sempre deixa empremta dels seus principis en les seves polítiques. La protecció del territori i una bona gestió del cicle integral de l'aigua en unes illes amb els recursos finits n'és un gran exemple».