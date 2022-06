Formentera prohibeix les festes il·legals i multitudinàries en habitatges turístics

El Consell Insular de Formentera vol prohibir les festes il·legals a l'illa. Concretament, han creat una clàusula «amb l'objectiu d'aconseguir eines contra les festes il·legals i aconseguir una bona convivència en què es respecti el descans de residents i visitants», ha explicat la vicepresidenta i consellera de Turisme, Alejandra Ferrer.

Els propietaris d'habitatges turístics de Formentera podran disposar d'una clàusula de prohibició d'activitats que causin molèsties, perjudicis o danys a tercers o veïns de l'immoble, especialment la celebració de festes multitudinàries. En aquest sentit, queda prohibit celebrar qualsevol esdeveniment o festa a la habitatge llogada, sense autorització prèvia i per escrit del comercialitzador, així com l'ocupació o pernoctació en l'allotjament de més persones de les establertes inicialment com a capacitat màxima de l'immoble.

Els turistes signaran la clàusula on s'assenyala que l'incompliment donarà peu a la resolució automàtica del contracte i els hostes hauran d'abandonar immediatament l'habitatge. En cas de no complir amb el desallotjament, s'informarà les forces policials i se'n demanarà el suport.

El document arreplegarà les dades de les persones allotjades, les quals seran responsables de les possibles sancions. També es remetrà una còpia a la Policia Local per, en cas de problemes, poder actuar de manera més eficaç.

El document serà enviat a les patronals turístiques o explotadors turístics, entre d'altres, i s'ha redactat en tres idiomes. Segons Ferrer, es tracta de conscienciar els visitants en el moment de la seva arribada perquè coneguin les seves obligacions, alhora que es dona suport jurídic als propietaris i es facilita la feina als cossos de seguretat.