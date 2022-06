La UIB habilita 683 places d’estudi durant l'horabaixa per al període d'exàmens

Després de la polèmica arran d'un comunicat de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en el qual indicava que a partir del 13 de juny les biblioteques del campus tancaríen a les 15 hores, justament en època d'exàmens, la UIB ha emès un altre comunicat on explica que habilita 683 places d’estudi durant l'horabaixa.

«Per fer compatible l’estudi en el període d’exàmens amb les mesures d’estalvi energètic amb les quals la Universitat vol reduir la petjada de carboni al campus, s’han adoptat una sèrie de mesures per garantir als estudiants que disposaran de places suficients per estudiar en espais climatitzats, amb endolls i Wi-Fi», han remarcat. Així, a partir del 13 de juny, s’habiliten al campus 683 places d’estudi durant l’horabaixa, de 15 a 20.30 hores, per al període d’exàmens, amb la possibilitat d’ampliar-ne el nombre en cas que sigui necessari.

Els nous espais d’estudi estan disponibles des del 13 de juny i s’estendran fins al 15 de juliol, coincidint amb el període d’exàmens. Les zones d’estudi seran diferents en període de matí, quan es concentra el gruix de la demanda; i en període d’horabaixa, on la demanda d’espai es redueix un 50 per cent.

Durant el matí, els espais habilitats per a l’estudi seran els mateixos que durant el curs, especialment les biblioteques, que romandran obertes de 8.30 a 15 hores i continuaran prestant els serveis i assessoraments habituals.

A partir de les 15 hores, l’espai d’estudi es concentrarà en dos edificis: el Melchor Gaspar de Jovellanos, on la biblioteca romandrà oberta fins a les 20.30 hores amb un total de 273 places d’estudi, i l’edifici Antoni Maria Alcover o Centre de Postgrau, on se n’habiliten 410 places. En total, durant l’horabaixa, de 15 a 20.30 hores, hi haurà 683 places d’estudi al campus, i, en cas que la demanda sigui superior, s’obriran nous espais a les biblioteques.

Pel que fa als caps de setmana entre el 13 de juny i el 15 de juliol, les aules d’estudi de l’edifici Antoni Maria Alcover romandran obertes els dissabtes i diumenges de 9 a 20 hores.

Seus i Sa Riera

A més, hi ha espais d’estudi habilitats a l’edifici Sa Riera, on els alumnes de la UIB tendran disponibles tres aules amb un total de 133 places de dilluns a divendres de 8 a 21 hores, amb la possibilitat d’obrir altres espais en cas necessari.

Quant a les seus, la Seu universitària de Menorca tendrà oberta la biblioteca de 8 a 20 hores, de dilluns a divendres, així com el vestíbul dels despatxos del primer pis de Can Salort. Per la seva part, a la Seu universitària d’Eivissa i Formentera obrirà la biblioteca de 8 a 20 hores i s’hi habiliten també altres llocs d’estudi del primer pis, de dilluns a divendres.

Disminuir la petjada de carboni

«La concentració dels espais d’estudi durant l’horabaixa entre el 13 de juny i el 15 de juliol es deu a motius d’eficiència energètica i és possible ja que, des de principis de juny, l’ocupació de les biblioteques a l’horabaixa s’ha reduït considerablement i està al voltant del 40%. L’ocupació durant els dos caps de setmana de juny de les aules habilitades a l’edifici Antoni Maria Alcover va ser inferior al 10 per cent», ha explicat la UIB.

Per aquest motiu, les places d’estudi s’han concentrat en dos edificis: el Jovellanos i l’Antoni Maria Alcover. L’elecció respon també a motius d’eficiència energètica. El sistema de climatització de la biblioteca del Gaspar Melchor de Jovellanos consumeix aigua freda del sistema de xarxa de districte interconnectat amb el Parc Bit, i no suposa el refredament d’un consum directe d'energia elèctrica. Un fet que no ocorre, per exemple, a l’edifici Ramon Llull, on el sistema de climatització de la biblioteca funciona mitjançant refredadores tipus bomba de calor que s'alimenten d'energia elèctrica consumida del comptador del campus.