Comença el judici del 'cas confeti' que s'allargarà tota aquesta setmana

Una dotzena de ciutadans són sotmesos, a partir d'aquest dilluns, a un judici a l'Audiència Provincial de Palma en el qual la fiscalia demana que siguin condemnats a un total de 29 anys de presó. Es tracta de l'anomenat 'cas confeti' i que fa referència a una acció de protesta pacífica organitzada per l’organització juvenil Arran contra la massificació turística.

El 'cas confeti' es remunta al 2017, quan un grup de membres de l’organització juvenil Arran varen encendre bengales a la zona del Moll Vell de Palma, entre la zona del pantalà i la de restaurants. En un vídeo publicat per Arran a les xarxes socials, es podia escoltar un fragment de la cançó “Not welcome”, del grup de rap Lágrimas de Sangre, i es podia veure com els joves llançaven confeti a a taules dels locals de la zona.

L’acció es va fer per denunciar el turisme massiu que «destrueix Mallorca i que condemna la classe treballadora dels Països Catalans a la misèria».

La policia espanyola acusa una dotzena de persones per aquells fets, però algunes d'aquestes persones ni per edat, ni per altres circumstàncies ja no eres, o no havien estat mai militants d'Arran i, de fet, algunes de les persones acusades no es trobaven a Mallorca aquells dies.