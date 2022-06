Sancionen un turista begut que manejava un dron en una cala de Mallorca temeràriament

La Policia espanyola ha sancionat un turista que estava pilotant un dron a Cala Romàntica sota els efectes de l'alcohol i sense tenir els permisos necessaris.

Segons han detallat, un agent que estava fora de servei en aquesta cala va observar que el turista estava sobrevolant de manera temerària les persones que es trobaven a la platja, i va considerar que es podria produir un incident en qualsevol moment.

Així, va sol·licitar al pilot del dron que aterrés l'aeronau però aquest es va negar, i per això l'agent es va posar en contacte amb el 091, que va comissionar un indicatiu policial a aquesta platja perquè resolgués l'incident.

Un cop al lloc, la patrulla va aconseguir que el pilot aterrés el dron, encara que, a causa del seu estat d'embriaguesa, va impactar contra la seva pròpia cara i es va produir talls de petita consideració.

La patrulla es va posar en contacte amb agents de Seguretat i Protecció Aèria del Servei de Mitjans Aeris, que varen coordinar els passos a seguir: intervenir l'aeronau i fer els actes documentals per a sancionar-lo davant l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA)

En concret, els preceptes que es varen infringir amb el vol varen ser pilotar un dron sense estar registrat com a operador, no disposar de l'assegurança obligatòria, no posseir tampoc certificat de competència de pilot remot, i volar sobre aglomeració de persones i edificis.

La sanció que se li podria imposar per part de l'agència estatal de seguretat aèria oscil·la entre els 60 i els 225 euros.