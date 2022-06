El cap de l'oficina per implementar la Renda Bàsica Universal a Catalunya ofereix una conferència al Parlament

Aquest dijous, les 11 hores, a la sala d'actes del Parlament tendrà lloc la conferència 'El pla pilot de Renda Bàsica Universal a Catalunya: eixamplar i enfortir l'estat del benestar', a càrrec del cap de l'oficina encarregada d'implementar-lo, Sergi Raventós.

Sergi Raventós Panyella (Barcelona, 1968) és doctor en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), on es va doctorar amb la tesi ‘Desigualtat socioeconòmica i salut mental: la proposta d’una renda bàsica per a protegir i promoure la salut mental’. És autor de nombrosos articles i publicacions sobre la inserció laboral, la salut mental i la Renda Bàsica Universal. Ha participat en diversos llibres, entre ells La renta básica en la era de las grandes desigualdades (El Viejo Topo, 2017) i La renta básica, ¿por qué y para qué? (Libros De La Catarata, 2021), i ha format part del comitè organitzador de diversos seminaris, congressos i simposis sobre aquesta qüestió. És membre de la Xarxa Renda Bàsica (XRB) des de la seva fundació l’any 2001.

El Fòrum de la Societat Civil organitza aquesta xerrada com a continuïtat al seu cicle de debats al voltant de la transició econòmica, ecològica i social, als quals han participat ponents de reconegut prestigi a nivell estatal. Les inscripcions per a assistir-hi poden fer-se a info@forumsocietatcivil.org.