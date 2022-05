L’Institut d’Estudis Eivissencs homenatjarà el geògraf Joan Vilà-Valentí

L’Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) ha volgut celebrar un acte d’homenatge al geògraf català Joan Vilà-Valentí (1925-2020). Vilà-Valentí va ser un element clau en l’anàlisi geogràfica de les illes Pitiüses, tant en el camp de la geografia humana com en el de la geografia física, amb múltiples publicacions al respecte i projectes de recerca promoguts. No només en solitari, sinó que bona part d’aquestes publicacions i recerques les va fer en equip, tenint la qualitat d’estimular i animar l’estudi per part de geògrafs locals que van seguir la seua estela. Des dels anys 1940 va tenir una estreta relació amb les illes Pitiüses. Des de la seua docència universitària i les seues habituals estades a Eivissa va contribuir enormement al coneixement geogràfic d’Eivissa i Formentera. És considerat com un dels geògrafs més influents i brillants a nivell estatal i mundial.

Traspassat durant el confinament, l’IEE volia dur a terme fa temps aquest merescut acte d’homenatge a Vilà-Valentí. Recuperades unes condicions de normalitat i en col·laboració amb els seus fills, que es podran desplaçar a Eivissa, on viu part de la seua família, ha arribat el moment idoni de dur-lo a terme.

En un format de taula redona, el divendres 3 de juny, a les 19.30 hores, a la seu de la Universitat de les Illes Balears a Eivissa i Formentera, se celebrarà l’acte d’homenatge. Hi participaran antics companys d’estudi i de professió, des de l’àmbit universitari i local, com són Carles Carreras Verdaguer (catedràtic de Geografia Humana i professor emèrit de la Universitat de Barcelona), Pere Salvà Tomàs (catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de les Illes Balears), els geògrafs i historiadors Rosa Vallès Costa i Ernest Prats García, i el geògraf Francesc Ramon Juan. Moderarà Josep Antoni Prats Serra.

Obrirà l’acte el president de l’IEE, i hi haurà una cloenda a càrrec d’un dels fills de Joan Vilà-Valentí, en representació de la família. A la fi de l’acte se servirà un refrigeri.