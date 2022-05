La UIB organitza unes jornades de seguretat sobre el futur de l'OTAN

L'Associació de Reservistes Voluntaris de Balears (ARIBAL), en coordinació amb la Delegació espanyola de Defensa a les Balears i amb la Universitat de les Illes Balears, ha organitzat la jornada 'Nuestra Seguridad, Responsabilidad de Todos', sobre el futur de l'OTAN. Les ponències se celebraran aquest dimarts, 24 de maig, a partir de les 10 h, a l'edifici Sa Riera de la UIB.

La jornada pretén donar a conèixer la cimera de l'OTAN que se celebrarà els dies 29 i 30 de juny a Madrid per a la definició del nou concepte estratègic, coincidint amb el 40è aniversari de l'adhesió de l'Estat espanyol a l'Aliança Atlàntica. A la inauguració hi participarà el Rector de la UIB, el doctor Jaume Carot.

El concepte estratègic que sorgirà després d'aquesta cimera substituirà el que continua vigent en l'actualitat, que fou sancionat a Lisboa el novembre de 2010. Es tracta d'un document clau per a l'Aliança que proporciona una avaluació col·lectiva de l'entorn i defineix els desafiaments de seguretat que l'Aliança contempla en l'horitzó, al mateix temps que estableix les principals línies d'acció que ha de seguir l'OTAN per adaptar-se a una nova realitat més impredictible, per garantir la llibertat i el benestar de tots els ciutadans dels països membres.