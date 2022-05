El Consell presenta un nou model de governança per a la Serra de Tramuntana

El Consell de Mallorca, a través del Consorci Serra de Tramuntana i de les diferents taules de participació en el marc de la nova llei ha estat treballant en l’elaboració d’un nou model de governança per la Serra de Tramuntana; una demanda dels diferents agents implicats per a millorar l’impacte de les polítiques de preservació i promoció que es duen a terme en aquest territori que des de fa més d’una dècada és patrimoni de la Humanitat.

La consellera de Territori, Maria Antònia Garcías, ha destacat que amb aquest nou model s’incrementa la participació i la coordinació entre les diferents administracions. Es crearan dos nous òrgans: el Consell Social de la Serra de Tramuntana i la Comissió de Direcció estratègica.

El Consell Social de la Serra de Tramuntana es reunirà una vegada a l’any i estaran presents totes les entitats i els representants de l’administració amb competència damunt la Serra com són els municipis, el Consell de Mallorca, el Govern de les Illes Balears i de l’Estat espanyol.

En aquest nou òrgan participaran representants de les direccions generals del Govern de les Illes d’Espais naturals i Biodiversitat, Territori, Promoció econòmica, Emprenedoria i Economia social i circular, Agricultura, Ramaderia, Desenvolupament local, Pesca i Medi marí. Així com també les direccions insulars de Medi Ambient, Patrimoni, Territori, Mobilitat, Infraestructures, Promoció econòmica i Producte de Mallorca i Turisme. I per la seva banda, els titular de les corporacions municipals de la Serra de Tramunta designades per la Mesa de batles i batlesses i representants de Demarcació de costes de les Illes i de la Direcció General de Trànsit. Representants del Comitè d’Experts i d’entitats que incloguin els petits i grans propietaris, la comunitat de regants, grups ecologistes, culturals, educatius, de lleure, excursionistes, sector productiu i organitzacions agràries.

La Comissió de Direcció estratègica, que es reunirà quatre vegades a l’any estarà formada pels directors generals i els directors insular, representats de la Mesa Permanent i de la Mesa de Batles i Batlesses.

El nou model de governança ha estat presentat aquest dilluns per part de la consellera Garcías, i del director insular de Territori, Miquel Vadell, a la reunió de la Junta Rectora de la Serra de Tramuntana.