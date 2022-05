Carles Recasens, nou president del Col·legi de Metges de les Balears

La Junta Electoral del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (Comib) ha acordat per unanimitat declarar electa la llista encapçalada pel Dr. Carles Recasens Laguarda a la presidència de la Junta de Govern col·legial, després de no haver-se presentat cap altra candidatura, aquest dilluns, 16 de maig.

Recasens és originari de Girona (1978) i especialista en Psiquiatria a l'Hospital Comarcal d'Inca. Entre el 2010 i el 2018 va ser cap de servei de l'Hospital d'Inca i coordinador de Salut Mental de l'Àrea de Tramuntana. Entre el 2013 i el 2015 va ser director mèdic de l'Hospital d'Inca. Entre el 2018 i el 2022 ha ostentat els càrrecs de vicesecretari i vicepresident del Comib.

Eleccions a les Juntes comarcals

De la mateixa manera, com que no s'havia presentat una altra candidatura alternativa a la Junta Comarcal del Comib a Eivissa-Formentera, aquesta serà presidida per la llista encapçalada pel Dr. Carlos Rodríguez Ribas. En relació amb la Junta comarcal del Comib a Menorca, la presidirà la llista encapçalada pel Dr. José Antonio Vidal Ruíz, que ha obtingut el nombre més gran de vots a les eleccions que van tenir lloc a Menorca el 13 de maig.

D'un total de 171 vots emesos pels col·legiats de Menorca, 99 van ser per a la candidatura del Dr. José Antonio Vidal Ruíz i 72 per a l'altra candidatura, presentada per la Dra. María Ángeles González López.

Després d'haver proclamat la presidència tant de la Junta de Govern i les juntes comarcals del Comib, s'ha donat per finalitzat el procés electoral per a la renovació dels càrrecs de la institució col·legial. Únicament s'han celebrat votacions a Menorca, en ser l'única demarcació on es varen presentar més d'una candidatura.