La Iniciativa Legislativa Popular 'Avui per demà' suma el suport d'una cinquantena d'entitats

La campanya del GOB 'Avui per demà' que acompanya la recollida de signatures perquè la Iniciativa Legislativa Popular de Benestar per a les generacions presents i futures rep el suport de més d'una cinquantena de col·lectius, sindicats, plataformes i entitats d'arreu de les Illes.

La iniciativa legislativa popular impulsada per les diferents seccions territorials del GOB es troba ara més o menys a l'equador dels quatre mesos de campanya per recollir les 7500 signatures abans del 23 de juny necessàries per poder defensar en el Parlament la ILP de Llei de Benestar per a les generacions presents i futures de les Illes Balears.

La campanya és activa al carrer, i a tot el territori continua recollint signatures a bon ritme a través d'actes, paradetes i punts de recollida de fixes. Aquests llocs cada setmana es van multiplicant.

Per poder donar suport a la campanya, cal que totes les persones que se sentin cridades a implicar-se en fer possible una llei per garantir la sostenibilitat de la vida i el benestar de les futures generacions davant els reptes ecològics, climàtics i socials als quals haurem de fer front signin la proposta, però a més, com a entitats, plataformes o col·lectius podeu donar suport adherint-vos al manifest de suport que es pot trobar a : https://www.avuiperdema.org/manifest/

Ara mateix prop de 50 entitats, sindicats i col·lectius han signat el manifest i participen activament en la campanya de recollida de signatures arreu de les Illes. Totes aquestes entitats són cridades també a participar de l'acte central de la campanya previst pel 28 de maig a les 18 hores a la Plaça Major de Palma i que consistirà en la creació d'un gran mosaic humà.

Més informació a https://www.gobmallorca.com/informa-t/notes-informatives/el-dissabte-28-de-maig-acte-central-de-la-campanya-avui-per-dema-del-gob



Les entitats signants del manifest són:

Associació Cultural Aatomic_Lab; Amics de la Terra Mallorca; Col.lectiu de Dones de Llevant; Rezero

Fundacions Darder Mascaró; Ensenyants Solidaris; Alternativa per Santa Maria; Amics dels Llaços Grisos; Plataforma Tren de Llevant; FODESBA (Foment al Desenvolupament Econòmc iSocia de Ballears); Mercat Social Illes Balears; Grup d'Inicitiva Territorial de Fiare Banca Etica a les Illes Balears; Mallorca Nova; FELANITX PER LA IGUALTAT; Joventut pel Clima - Fridays For Future Mallorca; TERRAFERIDA; Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears (REAS); Fundació Deixalles; Som Serveis Energètics s. coop.; STEI Intersindical; Biciutat de Mallorca; Mallorca Accessible per a Tothom; Associació d'usuaries i usuaris del tren; S'Ateneu, Santa Margalida; Associació d'Usuaris del Tren; Nova Energia Mobilitat; Associació de Veïns des Castell; Associació cultural Koslowsky; Vianants Mallorca; Associació Amics de la Vall de Coanegra; Veus femenines; Plataforma barri Son Gotleu; GOB Mallorca; Lucia Garau - documentalista; Jubilats per Mallorca; Grup excursionista de Mallorca; Arrels Marines; Cooperativa de Consum Cultural Corda i Poal; Som Energia Mallorca; Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB); CEPA La Balanguera; Ateneu LLoseta; Justícia Alimentària; Asociación Noctiluca; Pla Cultural; AlgaidArts; Masmiquel & Mendiara; CUP CRIDA per Palma.

Per altra banda, CCOO, UGT, Obra Cultural Balear i PODEM han manifestat públicament el seu suport a la ILP.

Es pot seguir tota la informació de la campanya a https://www.avuiperdema.org/ o subscrivint-se a https://www.avuiperdema.org/manifest/

O a través de les xarxes amb l'etiqueta #AvuiPerDemà