Les Balears i les Canàries uneixen esforços per frenar l'expansió de serps invasores a les illes

Personal tècnic de la conselleria de Medi Ambient i Territori s'ha reunit amb el Govern canari per parlar de com augmentar el control de les espècies exòtiques invasores, com els ofidis. «La reunió, de caràcter tècnic, ha tingut com a principal objectiu avançar en l'aplicació de l''Estratègia de gestió, control i possible erradicació d'ofidis invasors en illes' així com reprendre les mesures de coordinació entre el Govern espanyol i els territoris insulars que la crisi de la Covid-19 va interrompre el 2020», ha explicat el conseller canari de Transició Ecològica, Lluita contra el Canvi Climàtic i Planificació Territorial, José Antonio Valbuena.

L''Estratègia de gestió, control i possible erradicació d'ofidis invasors en illes' és una iniciativa aprovada per la Comissió per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat i per la Conferència Sectorial de Medi ambient. «La creació de sinergies entre els dos arxipèlags és fonamental en la lluita contra l'emergència climàtica, ja que els nostres territoris, en ser insulars, són molt més fràgils i enfronten reptes similars», ha expressat el conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir.

Per tal de defensar «la protecció dels nostres endemismes davant l'arribada d'espècies invasores», Mir ha reivindicat que, «si bé, en els últims anys s'han fet esforços ingents a nivell insular, necessitem una major implicació de l'Estat espanyol per poder abordar aquesta problemàtica amb totes les garanties».

Resultats de la jornada

Com a resultat d'aquesta reunió s'ha elaborat un conjunt de propostes d'actuació que pretenen reforçar les mesures de coordinació entre els governs insulars i afavorir la intervenció i implicació del Ministeri espanyol per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic en el marc de l'Estratègia per al control d'ofidis invasors. Entre les mesures destaca la implementació d'accions per millorar l'intercanvi d'informació entre les institucions implicades, l'avaluació de l'estat de conservació de les espècies de rèptils endèmics afectades i l'elaboració de propostes per modificar el seu règim de protecció, la millora dels mètodes i sistemes de trampeig i el desenvolupament de mètodes per avaluar l'eficàcia de les mesures de control aplicades.