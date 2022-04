El Consell ensenya a construir marges pedra a pedra

La Direcció Insular de Medi Ambient posa en marxa una nova edició del curs gratuït d'Iniciació a la construcció de marges a la finca pública de Raixa. El curs, que es farà els dies 6, 7, 14, 21 i 28 de maig, té com a objectiu oferir formació teòrica i pràctica bàsica sobre la tècnica de pedra en sec. La part pràctica d'aquesta formació consisteix a restaurar un marge d'aquesta finca pública. El curs s'adreça a persones majors de 16 anys que no siguin professionals.

La vicepresidenta del Consell, Aurora Ribot, ha declarat que «els marges són present, són passat i seran futur. Amb aquest curs el que pretenem és divulgar i apropar a la població una tècnica que ha evolucionat durant segles i que ha permès bastir marjades, parets i altres estructures lligades a les activitats del món rural de l'illa».

«Raixa acollirà un centre de formació, perquè hi tengui la seu la futura Escola de Margers de Mallorca, un espai que donarà l'oportunitat al jovent de formar-se i donar continuïtat a aquesta tècnica, qualificada per la UNESCO com a patrimoni mundial immaterial», ha afegit.

Per part seva, Inmaculada Férriz, directora insular de Medi Ambient ha animat totes les persones interessades en la tècnica de pedra en sec a apuntar-se al curs i ha explicat que «les places es cobriran per ordre d'inscripció i del total de 12 places hem reservat el 50 per cent per a dones».