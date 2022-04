Adjudicades totes les promocions d'habitatge de protecció pública de l'IBAVI licitades fins ara per aquest 2022

La Conselleria de Mobilitat i Habitatge, a través de l'IBAVI, ja té adjudicades o en procés final d'adjudicació totes les promocions d'habitatges de protecció pública (HPP) que ha licitat fins ara aquest 2022. Es tracta de vuit promocions que suposen la construcció de 92 nous HPP que s'ubicaran a Palma (42), Sant Llorenç des Cardassar (15), Inca (9), Puigpunyent (6), Es Migjorn (9) i Fornells (11).

El pressupost de licitació global és de 13,8 milions d'euros i en tots els casos, aquests concursos inclouen clàusules d'adaptació a una eventual manca de subministraments o canvis en els preus. Sis d'aquests concursos han rebut ofertes per part d'empreses en la seva fase de procediment obert i ja estan adjudicades. Algunes ja han iniciat les obres, com és el cas d'Inca, o estan a punt de fer-ho. Les promocions de Fornells i Sant Llorenç han requerit d'un segon procediment negociat, que també ha resultat positiu i farà possible tirar endavant la construcció d'habitatges previstos amb les mateixes condicions establertes inicialment.

Entre aquestes primeres promocions del 2022, n'hi ha tres a Palma, que sumen 42 nous HPPi una inversió de 5,4 milions d'euros. Es tracta de la promoció de 25 habitatges dotacionals de protecció pública situada al carrer Lope de Vega número 3 de Palma; la promoció d'11 habitatges de protecció pública al carrer de Rut, a Es Coll d'en Rabassa; i la promoció de 6 HPP al carrer Cabussó, 41 de Palma.

També hi ha la construcció de 30 nous HPP a altres localitats de Mallorca per un import total de 4,6 milions d'euros: una promoció de 15 habitatges al carrer Àncora de Sant Llorenç des Cardassar; una de 9 habitatges al carrer de ses Marjades d'Inca i una tercera de 6 habitatges a Puigpunyent, a Ses Veles.

Finalment, també hi ha dues noves promocions a Menorca, que sumen 20 HPP i una inversió total de 3,6 milions d'euros. Una d'elles és la de 9 habitatges a l'avinguda Binicodrell des Migjorn Gran i l'altra és la promoció ubicada a Fornells, amb 11 habitatges.