Dol per la mort de Josep Massot i Muntaner, doctor honoris causa de la UIB

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha emès un comunicat per expressar el condol per la mort del senyor Josep Massot i Muntaner, després que l'Abadia de Monserrat hagi comunicat la seva defunció aquest diumenge, 24 d'abril, a la matinada. Massot i Muntaner fou investit doctor honoris causa de la UIB el 18 de juny de 1999.

La proposta del nomenament va sorgir del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, i el doctor Joan Miralles, va defensar-ne els mèrits durant l'acte d'investidura. En el discurs, el doctor Miralles va destacar la figura de Massot i Muntaner com a professor, com a editor i com a investigador i assagista, així com la seva actuació decisiva en la promoció de l'activitat científica relacionada amb la cultura catalana. La lliçó magistral del doctor Massot versava sobre 'L'Obra del Cançoner popular de Catalunya i les Illes Balears'.