Els aeroports de les Balears recuperen les xifres de vols d'abans de la pandèmia i n'operaran 4.615 durant la Setmana Santa

Els aeroports de les Balears han operat durant aquest divendres, el Divendres Sant, un total de 929 vols, la qual cosa suposa un 5,9% més que el mateix dia de 2019, abans de la pandèmia de la Covid.

Aquell any n’hi va haver 874. Segons les dades d’Aena, hi ha hagut, per tant, un augment del 55,2% respecte al mateix dia de l’any passat, quan va haver-hi 416 vols.

L’aeroport de Palma és el que més vols ha operat (686), seguit del d’Eivissa, amb 173 vols, i el de Menorca, amb 70. Entre Dijous Sant i el Dilluns de Pasqua, els aeroports de l’arxipèlag operaran un total de 4.615 vols, només 60 menys dels registrats durant la Setmana Santa de 2019.