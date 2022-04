Atorguen la Creu del Mèrit Civil a la coordinadora de la campanya de vacunació contra la COVID-19 a les Balears, Eugènia Carandell

El Ministeri de Sanitat ha lliurat aquest dijous la Creu del Mèrit Civil a la coordinadora de la campanya de vacunació contra la Covid-19 a les Balears, Eugènia Carandell, en un acte institucional que ha tengut lloc a Madrid amb motiu del Dia Mundial de la Salut.

Carandell és directora assistencial del Servei de Salut de les Illes Balears i ha liderat l'equip que ha fet possible posar, en poc més d'un any, 2,2 milions de vacunes a les Illes Balears per protegir la població contra el SARS-CoV-2.

Amb el guardó, el Ministeri reconeix l'esforç i la professionalitat a l'hora d'impulsar una campanya de la qual no hi havia hagut cap precedent i que ha requerit un desplegament logístic altament complex i sofisticat a causa de les característiques de la vacuna i del temps rècord en què s'ha duit a terme.

Aquesta logística ha requerit, entre d'altres, l'adquisició de geleres per guardar les vacunes i xeringues per administrar-les a la població; l'obertura de centres específics de vacunació en cada una de les illes; la posada en marxa del vacubús; l'activació de les eines informàtiques necessàries per donar cita d'acord amb l'ordre marcat per l'Estratègia nacional de Vacunació i també per fer un seguiment adequat de les cobertures, o la posada en marxa de serveis telefònics i pàgines web per informar la població.

La Conselleria de Salut i Consum felicita la coordinadora de la campanya de vacunació i el seu equip per una tasca excel·lent que ha estat crucial per salvar vides i per caminar cap a la recuperació.