La UIB suspèn la conferència transfòbica gràcies a la pressió social

El Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears ha suspès la conferència prevista per a aquest dijous a les 13 h a la Facultat de Psicologia, ja que «no pot garantir el desenvolupament normal de l’acte davant les protestes convocades».

Ben Amics i La Llave del Armario, les dues entitats que pertanyen a la FELGTBI+ a les Balears, havien denunciat l'organització d'una conferència transfòbica a la UIB i la presentació d'un llibre transfòbic per part dels mateixos autors a la Casa del Libro.

«Som conscients que aquest és un tema sensible i molt rellevant. No obstant això, volem posar de manifest que la Universitat és i ha de ser un espai de reflexió, pensament lliure i crític i de llibertat d’expressió. El fet que a la UIB es presentin idees en el marc d’un debat acadèmic no implica que la Universitat comparteixi o faci seves aquestes idees», ha defensat la Universitat.

A més, han remarcat que des de la UIB es defensen «els valors de la solidaritat, el diàleg, la igualtat de gènere i tots els valors que dignifiquin la condició humana, i rebutja frontalment la transfòbia i qualsevol tipus de discriminació per motius de gènere».

L'acte a la UIB, promogut per la directora de la Càtedra de Gènere de la UIB, Esperança Bosch, va ser aprovat per la Junta de la Facultat de Psicologia. Les entitats pels drets LGTBI condemnen la difusió d'aquest tipus de valors i varen remarcar que havien fet els contactes pertinents amb el Rectorat però que aquest no valorava la possible cancel·lació de l'acte perquè «s'ajusta a la normativa».

La conferència, amb el mateix nom del llibre: Nadie nace en un cuerpo equivocado: éxito y miseria de la identidad de género, l'havien de fer a la UIB els mateixos autors, José Errasti i Marino Pérez aquest dijous a les 13 hores. A més, a l'horabaixa, faran una presentació del llibre en la Casa del Libro (Avingudes, Palma).

Per això, les entitats denunciants convoquen la ciutadania a una concentració pacífica davant la Casa del Libro aquest dijous a les 18.30 hores baix el lema 'Els carrers seran sempre nostres' així com varen fer quan Hazte Oir va dur l'autobús transfòbic.