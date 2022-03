El GOB i l'Obsam reben el reconeixement 'Reserva de Biosfera' per la seva tasca mediambiental

L'Observatori Socioambiental de Menorca (Obsam) de l'Institut Menorquí d'Estudis (IME) i el GOB han rebut un reconeixement Reserva de la Biosfera en el Compromís Medioambiental atorgat per la Xarxa de Reserves de la Biosfera, gestionada per l'Organisme Autònom Parcs Nacionals (Oapn) del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

El guardó , que destaca la tasca mediambiental i el seu treball en investigació i desenvolupament sostenible, va ser atorgat a representants de les dues organitzacions en un acte que comptà amb la presència del secretari del Comitè estatal del Programa Home i Biosfera (MaB) i cap d'àrea de Relacions Internacionals i Reserves de la Biosfera de l'Oapn, Francisco José Cantos.

Durant l'acte, Cantos va subratllar que la primera edició d'aquests reconeixements s'emmarquen en el 50 aniversari del programa MaB i el seu objectiu és guardonar a les entitats que afavoreixen el compliment de les funcions de les reserves de la biosfera.

Per altra banda, el conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, Josep Juaneda, incidí en el valor de les dues entitats, a les quals va definir com «fonamentals» en la vertebració de tota mena d'accions d'investigació, conservació i desenvolupament sostenible. «La seva tasca ha conformat també la nostra Reserva de Biosfera i són imprescindibles per aconseguir més quotes de sostenibilitat», va manifestar.

L'Obsam va rebre el reconeixement en la categoria de 'Foment de la investigació i l'educació ambiental' per la seva tasca d'assistència científica i monitoratge d'indicadores de sostenibilitat en la Reserva de Biosfera de Menorca.

Per la seva banda, el GOB va rebre el reconeixement en la categoria de 'Desenvolupament Econòmic i Social Sostenible' per la seva participació en múltiples projectes de desenvolupament econòmic i social sostenible, entre els quals destaca el de Custòdia Agrària.

Actualment, el GOB té acords firmats amb 34 finques a Menorca, en les quals treballa, entre altres aspectes, per la implantació de pràctiques per millorar la fertilitat i biodiversitat del sòl.

El coordinador insular de l'entitat ecologista, Tòfil Mascaró, va assenyalar que aquest guardó es centra «tant en la variant econòmica com mediambiental del nostre treball, i precisament això és el que intentam fer amb la Custòdia Agrària, garantir la viabilitat del sector conservant els valors mediambientals de l'illa. Per això ens sentim molt satisfets».