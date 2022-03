La nova edició especial en paper de dBalears ja és al carrer

Aquests darrers dies s'han escampat per tot Mallorca exemplars de la nova edició en paper de dBalears titulada #TornamAlCarrer i dedicada a analitzar la reconquesta dels carrers per part dels moviments socials després de la pandèmia.

La portada d'aquesta edició especial l'ha fet l'artista SOMA i està previst que més endavant sigui també un mural en algun mur de Palma.

Els articles de salutació són a càrrec del director del dBalears, Tomeu Martí, del president del GOB, Amadeu Corbera i del president de l'OCB, Joan Miralles.

Aquesta edició especial també conté els articles 'Tornar a aprendre a mirar' i 'recuperar el carrer', de Gisela Badenes; 'No ens faran callar: sortim a queixar-nos' i 'Cap emergència (climàtica) sense resposta, de Blanca Orell; 'Mallorca diu no a la guerra', de Tomeu Verger; 'Els carrers seran de qui se'ls treballi', de Mariu Verdú; a més a més d'articles dedicats a la campanya 'Salvem Son Sardina' i a la Iniciativa Legislativa Popular 'Avui per demà' promoguda pel GOB. Les pàgines centrals les ocupa la informació sobre el Correllengua 2022, organitzat per Joves de Mallorca per la Llengua.

Completen aquesta edició especial una entrevista amb el batle de Palma, José Hila i un reportatge sobre el retorn als estudis d'enregistrament i als escenaris d'Antònia Font.

Aquesta edició especial de dBalears serveix per tancar les iniciatives impulsades per celebrar el 25è aniversari de la capçalera en català i consta de 10.000 exemplars.