15 historiadors col·laboren per escriure el llibre 'La Segona República. Mallorca 1931-1936'

El nou llibre publicat per l’editorial Illa Edicions, ‘La Segona República. Mallorca, 1931-1936’, compta amb la participació de 15 historiadors, coordinats per l’investigador Pau Tomàs Ramis. El llibre es presentarà a diferents indrets com Algaida, Santa Maria, Pollença, Llucmajor o Palma, coincidint amb els actes de commemoració del 14 d’abril.

L’obra posa llum a diferents aspectes de la República, analitzant aspectes com l’arribada de la República el 14 d’abril, la tasca educativa i cultural, la pràctica de l’esport, l’aplicació del laïcisme i l’anticlericalisme, el projecte d’assistència social o el paper de col·lectius com els carabiners i les societats obreres (amb especial èmfasi a la dels trencadors de marès o a les agrupacions de dones obreres). També s’hi analitzen diferents ideologies polítiques com l’anarquisme, el socialisme i la dreta, a través de la Falange i la CEDA.

Aquest projecte forma part d’una nova col·lecció impulsada per l’editorial que pretén aportar coneixements sobre diferents períodes històrics de l’època contemporània. La col·lecció pren el nom de Miquel Quetglas, en memòria de qui fou l'impulsor de la democràcia balear durant el segle XIX.

La primera presentació serà aquest dissabte 2 d’abril, a les 19.30 h, al Casal Pere Capellà (Algaida); hi intervindran Pau Tomàs i Pere Fullana. Les següents seran dia 12 d’abril a l’Espai Passatemps (Santa Maria) i dia 22 a l’Espai Social Can Bum (Pollença).