Atenció a la Salut Mental: Fina Santiago posa en valor el model d'habitatge supervisat de les Balears davant una delegació de la Generalitat de Catalunya

En el marc de les dues jornades que el Govern i la Generalitat de Catalunya comparteixen des d'aquest divendres per posar en comú projectes i estratègies sobre el canvi de model en l'atenció a la salut mental, la consellera d'Afers Socials Fina Santiago i el director general d'Atenció a la Dependència, Gori Molina, han visitat amb la resta de l'equip del govern català dos pisos del servei d'habitatge supervisat a Palma on hi viuen 9 persones en cada un amb trastorns de salut mental.

Els dos habitatges visitats els gestiona l'associació Gira-Sol a través de convenis de concertació de la Conselleria d'Afers Socials i Esports. L'entitat disposa de 18 places del servei d'habitatge supervisat, d'un total de 54 persones ateses actualment en els diferents centres i illes. El servei d'habitatge supervisat, iniciat el 2017, és un recurs residencial per a persones amb discapacitat per trastorn mental que necessiten suport de diferent intensitat. S'organitza en habitatges ordinaris que esdevenen el domicili habitual de la persona i ofereix suport i acompanyament a la persona a més de supervisió per a les activitats de la vida diària. El servei ofereix habitatge en un període de transició fins a l'emancipació. Actualment són 3 entitats concertades, i dues places amb conveni amb el Consell Insular de Menorca, i un habitatge propi de la Conselleria. A Mallorca, 10 places Estel de Llevant (Manacor) i 6 el GREC (Palma); a Menorca, Fundació Menorca (6 places conveniades), i a Eivissa, 6 APFEM (Eivissa), i 8 Can Raspalls (centre propi de la Conselleria). El pressupost d'enguany de tot el servei és de quasi 3 milions d'euros.

A més, des del 2018 s'ofereix el servei assistencial de suport a l'habitatge, que té com objectiu l'orientació i el suport professional dirigit a millorar l'autonomia personal i la vida independent de l'usuari. També pretén prevenir o evitar l'internament innecessari o la utilització de recursos especialitzats de les persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental que, amb una alternativa adequada, poden donar continuïtat al seu projecte de vida al seu domicili de forma independent.

Tal com han informat des de la Conselleria, de manera progressiva el servei s'ha anat ampliant amb places i serveis a la resta de les illes, fins a un total de 167. Actualment hi ha 5 entitats concertades i un servei amb conveni amb el Consell Insular de Menorca. A Mallorca, 28 places Estel de Llevant (Manacor), 31 Es Garrover (Inca), 22 Deixalles-Ponent (Calvià) i 68 Gira-sol (Palma); a Menorca, 10 Fundació Menorca (places conveniades); i a Eivissa, 8 APFEM (Eivissa). El total de persones ateses actualment en aquest servei és de 180 en els diferents centres i illes, amb un pressupost destinat enguany de 2,7 milions d'euros. Un total de 234 persones han estat ateses entre el servei d'habitatge supervisat i el de suport a l'habitatge.

La xarxa de recursos per atendre persones amb diagnòstic de salut mental, creada el 2016 i que el 2022 compta amb un pressupost de més de 16 milions d'euros, ha permès atendre actualment a més de 800 persones: 461 persones en serveis ocupacionals, 13 persones en servei d'acompanyament, 85 persones en el servei d'acompanyament a la població penitenciària, i 45 persones a la residència i centre de dia Can Raspalls.

En el marc del nou Pla Estratègic de salut mental de les Illes Balears 2023-2029, el compromís de totes les institucions és superar la transversalitat i la coordinació del Pla actual vigent per centrar-se en la persona.