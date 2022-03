Menorca Talaiòtica, protagonista del número d’abril de la revista 'National Geographic'

Menorca Talaiòtica protagonitza el número d’abril de National Geographic, ja a la venda des del 24 de març. La candidatura menorquina a patrimoni mundial n’ocupa la portada i un impressionant reportatge interior de 20 pàgines. Amb el títol 'Menorca Talayótica. Un viaje a la prehistoria', la periodista Eva Van Den Berg explica la història mil·lenària de la cultura talaiòtica, just pocs mesos abans que es decideixi si Menorca Talaiòtica entra a formar part de la Llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO. Aquesta publicació, realitzada per iniciativa de National Geographic, contribuirà sens dubte a la difusió de la candidatura en l’àmbit estatal.



Una espectacular imatge nocturna de la naveta des Tudons en portada, realitzada pel fotògraf Sebas Iturralde, convida els lectors a endinsar-se en els misteris d’una cultura prehistòrica única en el món. En pàgines interiors, es troba un extens reportatge que aborda l’excepcionalitat de la candidatura de Menorca Talaiòtica, l’evolució de l’arquitectura ciclòpia, com eren i com vivien els antics pobladors de la nostra illa i la seva relació amb el celatge.



Per a elaborar aquest recorregut per la cultura talaiòtica de Menorca, National Geographic ha comptat amb la col·laboració dels arqueòlegs menorquins Margarita Orfila, presidenta de l’Ateneu de Maó; Joaquín Pons, tècnic de Menorca Talaiòtica del CIM, i Toni Ferrer, assessor de la candidatura i investigador de l’Institut Menorquí d’Estudis. El coordinador del nou expedient de Menorca Talaiòtica a patrimoni mundial de la UNESCO, Cipriano Marín, també ha participat en l’article.



National Geographic és una de les revistes de divulgació més prestigioses del món, i compta amb alguns dels millors periodistes i fotògrafs com a col·laboradors. Especialitzada en temes de divulgació, la qualitat dels seus continguts ve avalada per grans experts en disciplines com l’arqueologia, la biologia o l’antropologia. National Geographic España celebra enguany el 25è aniversari.