Es compleixen deu anys de la Vaga de Fam per la Llengua

El primer de març de 2012, ara fa deu anys, Jaume Bonet, membre de Jubilats per Mallorca començava una vaga de fam per la Llengua, per denunciar les polítiques contràries a la llengua catalana que estava implementant el Govern de José Ramón Bauzá. La vaga de fam per la Llengua es va fer a Can Alcover. Una vaga que impactaria en les consciencies de molts ciutadans i que agafaria dimensió internacional.

Una setmana abans, a les portes del Parlament, Jubilats per Mallorca presentava la campanya de vaga de fam que durien a terme militants de l'entitat.

El portaveus de l'entitat varen dir que «el fet que hi hagi una llengua que sigui més obligatòria, en aquest cas la llengua castellana, que no la llengua pròpia del territori, és un fet clarament colonial que ja es dóna, però que al Govern no li basta. Ara la pretensió és que entendre la llengua pròpia ja no sigui necessari, ni en l'àmbit de la funció pública, ni tan sols entre els servidors dels ciutadans, com ara la policia municipal». Per als Jubilats, treure el requisit del català és un atac fet amb l'objectiu de perjudicar la normalització del mallorquí, del menorquí, de l'eivissenc i del formenterer, i varen recordar que, segons la Declaració Universal dels Drets Lingüístics, la llengua pròpia d'un territori és la llengua de la comunitat històrica establerta en aquell espai.

L'Obra Cultural Balear va mostrar el respecte a la decisió presa per aquests membres de l'associació Jubilats per Mallorca de començar una vaga de fam en defensa dels drets lingüístics dels catalanoparlants, que es trobaven greument amenaçats per la política del Govern Bauzá. Per a l'entitat, «això és una mostra més de l'oposició social a la reforma de la Llei de Funció Pública, que buida de contingut la Llei de Normalització Lingüística i viola el dret dels mallorquins a fer servir la seva llengua en les seves relacions amb l'administració pública».

L'Obra Cultural Balear va fer «responsable» José Ramon Bauzá del «clima de crispació social que estan provocant les seves mesures contràries a la llengua catalana i a la cohesió social, i denuncia l'intent de l'actual Govern d'aniquilar les senyes d'identitat del nostre poble».

43 dies de vaga de fam

La vaga de fam per la Llengua va durar 42 dies. Després d'aquest mes i mig de vaga de fam, Jubilats per Mallorca va considerar que els objectius de la protesta varen tenir ressò a la gran manifestació del 25 de març i va demanar a Tomeu Amengual que abandonàs la vaga de fam i es posàs a les ordres dels metges. La protesta, que va començar el dia 1 de març amb la vaga de fam de Jaume Bonet, a qui Tomeu Amengual va agafar el relleu, ha aconseguit donar a conèixer la situació del català a les Illes Balears i una forta reacció per part de la societat i les organitzacions civils.

Tomeu Amengual va morir el 18 gener de 2020.