L'OCB trasllada al rector de la UIB la seva preocupació per les dades de l'enquesta d'usos lingüístics a la universitat

L’Obra Cultural Balear (OCB) s’ha reunit amb el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Jaume Carot, per a traslladar-li «la preocupació per les dades que va aportar la primera enquesta sobre els usos lingüístics» feta per la UIB. L’estudi en qüestió el varen fer els serveis lingüístics de la universitat l’any 2019 i «posava de manifest el predomini de l'ús del castellà en la impartició de les assignatures de grau i en la relació entre alumnes i professors», sobretot als graus de Medicina, Infermeria-Fisioteràpia, Dret i Economia.

Per la seva banda, l’OCB ha demanat que es posi més «atenció a l’acolliment lingüístic dels estudiants d’intercanvi dels programes Erasmus i SICUE (Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols) i, especialment, dels alumnes nouvinguts que no hagin cursat batxillerat a les Illes Balears i que són els perfils que poden alterar la llengua vehicular del grup». És per això que també han demanat de «recuperar els cursos d’aprenentatge de català que oferia el Servei Lingüístic de la UIB».

Finalment, s’ha parlat de la possibilitat de reactivar el conveni entre la UIB i l’OCB per organitzar programes d’activitats als diferents municipis de Mallorca, a través de les delegacions de l’OCB i amb la participació de professors universitaris.