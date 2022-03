Tres nou detinguts per corrupció de menors

La investigació iniciada arran d'unes denúncies interposades per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), que durant el mes de setembre ja va avançar 17 detencions, ha fet detenir a tres persones més. Aquesta vegada, es tractaria d'un delicte de corrupció de menors comés entre el 2018 i el 2019.

Segons fonts policials, en la darrera de les fases de l'operació es varen intervenir diferents terminals telefònics i ordinadors que encara estaven pendents d’analitzar. Les detencions s'han produït just després d'haver estudiat el contingut i trobar-ne evidències de nous delictes de corrupció de menors i provocació sexual.

Per la seva banda, l'IMAS considera que la coordinació i col·laboració constant amb els Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat espanyol ha estat clau per a actuar. A més de tenir contacte constant, la institució va impulsar el gener de 2020 una Comissió Interinsular a on a més de l'IMAS, Policia Nacional espanyola i Guàrdia Civil espanyola, estan representades totes les administracions públiques, entitats i organismes encarregats de vetllar per la protecció de les persones menors d'edat; l'objectiu és estudiar les necessitats i avenços per millorar els protocols ja existents així com els mecanismes de detecció i alerta davant de qualsevol indici d'explotació sexual comercial, abús sexual o d'altra vulneració dels drets de les persones menors d'edat per posar en marxa de forma ràpida tots els recursos disponibles per a la seva protecció.