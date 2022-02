Demanen que les Balears es posicionin a favor de la retirada de la màscara a l'aula

La plataforma 'Mascareta al pati no' ha demanat que les Balears es posicionin a favor de la retirada de la màscara a l'aula. En un comunicat, la plataforma ha remarcat que el Consell Interterritorial fa dues setmanes va retirar l'obligatorietat de les màscares als patis dels centres educatius, «fet que celebràrem però que també denunciàvem que malauradament arriba tard, segons els estudis científics que ens alerten dels greuges per a la infantesa d'aquesta i altres decisions preses durant la pandèmia, mesures que sempre hem titllat d'adultocèntriques i que han relegat els nostres fills i filles a ser ciutadania de segona».

Aquesta plataforma el mes de setembre ja demanava, amb el suport de més de 7.500 famílies, una flexibilització de les mesures anticovid a les escoles, quan la incidència era molt més baixa que ara, sent l'únic lloc on es continuava amb la mateixa normativa restrictiva de setembre 2020.

«Defensam que, ara que la major part de la societat està immunitzada (naturalment o per vacuna) i està demostrat que Òmicron és una variant molt més lleu, hem de continuar exigint valorant que quan parlam de restriccions anticovid que afecten els nostres fills i filles, els riscs sempre superen els beneficis, tal com afirmen societats pediàtriques, que

alerten de greus conseqüències emocionals i per a l'aprenentatge, així com un augment escandalós de casos de salut mental que afecten els nostres infants i adolescents», han explicat.

Per tant, demanen al Govern, Conselleria d'Educació, Conselleria de Salut, federacions de famílies, sindicats i a totes les organitzacions que vetllen pel benestar de la infància que «escolten aquestes veus que fan intervenció directa i analitzen totes aquests perjudicis infrigits sobre la infantesa i adolescència».