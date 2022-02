Darrers dies per a votar per Diari de Balears als Premis Martí Gasull

La Plataforma per la Llengua celebra enguany la novena edició dels Premis Martí Gasull i Roig i Diari de Balears és un dels finalistes junt a la cooperativa La Fageda i Ràdio Arrels.

Els Premis cerquen reconèixer persones o entitats que hagin destacat en la defensa o la promoció de la llengua catalana. I, com explica l'ONG del català, tenen per objectiu fer que l’exemple de la tasca de Martí Gasull i Roig serveixi per a inspirar a totes aquelles persones i entitats que treballen a favor de la nostra llengua.

Després de la deliberació del jurat entre 330 propostes, el 21 de gener es va obrir el període de votació popular a través de la web www.premismartigasull.cat perquè sigui la gent qui triï el mereixedor del guardó. El termini per a votar acabarà diumenge, 20 de febrer, i la proposta guanyadora s'anunciarà a l'acte de lliurament dels premis el 28 de febrer al teatre Poliorama de Barcelona.

Com podeu votar?

Per a donar-nos el vostre vot, heu de seguir aquests passos:

Accediu a aquest enllaç https://www.premismartigasull.cat/nominats-2022/votar/1/dbalears

https://www.premismartigasull.cat/nominats-2022/votar/1/dbalears Introduïu les vostres dades personals i votau.

Confirmau el vot al vostre correu electrònic. (Rebreu un correu de la Plataforma per la Llengua per a confirmar-lo)

Participau al sorteig amb Quart Creixent a Instagram

En col·laboració amb la Llibreria Quart Creixent sortejam un bo per valor de 50€ per a la històrica llibreria que acaba de complir 40 anys.

Què cal fer per a participar-hi?

1. Compartir aquesta publicació a la teva història etiquetant @dbalears i @llibreriaquartcreixent.

2. Comentar la què compraries amb els 50€ a Quart Creixent.

Anunciarem el guanyador diumenge a les 20 hores.

Des de fa quaranta anys, la llibreria Quart Creixent ofereix una extensa oferta de llibres en català i actes culturals, que l'han convertida en una llibreria de referència amb clientela molt fidel. Va ser fundada per Antoni Artigues i Jaume Corbera, el 12 de febrer de 1982, amb l'apadrinament del poeta Joan Brossa, qui va presentar el llibre 'Viatge per la sextina'.

Quart Creixent va néixer amb la voluntat de donar al llibre en català la normalitat que la llengua no tenia en la societat, per això des del seu inici ven llibres, revistes, música i jocs exclusivament en la nostra llengua. Molts d'anys!