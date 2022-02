L'Assemblea d’Estudiants de Filologia Catalana de la UIB, en contra de la proposta de Llei d'Educació

Els membres de l’Assemblea d’Estudiants de Filologia Catalana de la UIB han expressat aquest dijous el seu rebuig cap a la nova proposta de Llei d’Educació de les Illes Balears.

L'Assemblea s'ha adherit al manifest del Moviment per l’Escola en Català a les Illes: «Com bé exposa el Moviment, la proposta es presenta com un atac directe cap a la llengua catalana per la defensa del castellà com a llengua vehicular, en clara posició privilegiada a les Illes tot i ser-ne forana».

Segons l’Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, el Govern té l’obligació de protegir i promoure la llengua pròpia, «fet contrari al projecte de la llei». «Estam d’acord amb la crítica cap als partits del Govern que es fa al manifest i també instam els partits sobiranistes a declinar el seu suport a la proposta», han explicat.

Des de l'Assemblea remarquen alguns aspectes que «no han de ser menyspreats»: la situació del català a les Illes Balears és d’emergència generalitzada i la realitat de substitució de la llengua es troba en un estadi avançat en el qual el bilingüisme és unilateral per part dels catalanoparlants i cada cop hi ha més abandonament de la llengua pròpia, especialment en la població més jove.

«Cridam el Govern a respectar i defensar la llengua i la cultura pròpies de les Illes Balears dins les aules, denegant la possibilitat d’ús del castellà a qualsevol assignatura a excepció de la de llengua castellana», han remarcat. Per això, dimarts, 22 de febrer, es concentraran davant el Parlament a les 15 hores contra la proposta de llei.