Diferents jornades sobre història i memòria democràtica recalquen la importància de «donar veu a noves investigacions»

Aquest cap de setmana següent se celebraran dues jornades sobre història i memòria democràtica. Unes, a Bunyola, de divendres 18 a diumenge 20 de febrer; les altres, a Barcelona, divendres i dissabte, organitzades per l'Espai Mallorca (EM). L'objectiu d'ambdues és «donar a conèixer les iniciatives que treballen aquests fets i els projectes que fan feina en la memòria democràtica», ha explicat la vicepresidenta de l'EM i principal impulsora d'aquestes sessions, Margalida Garí.

Un fet que destaca en la programació de les ponències és que «ara hi ha molta gent jove que està investigant temes d'història i memòria en el sentit de Guerra Civil, el moviment obrer... i no només des d'un punt de vista memorialista, sinó des d'un punt científic», ha ressaltat una de les organitzadores de les jornades de Bunyola, Margalida Roig. Ella, juntament amb el regidor de Joventut i Dinamització de l'Ajuntament de Bunyola, Pere Joan Palou, ha cursat el postgrau de Memòria Democràtica a la Universitat de les Illes Balears (UIB); ambdós consideren que, davant la demanda social per conèixer els fets i que «hi ha gent jove investigant», «és important donar veu a aquestes noves investigacions perquè ja no responen als temes típics, sinó que ho fan des de noves perspectives i és interessant començar a parlar d'altres coses, o bé del mateix però des d'altres perspectives».

També, un altre punt a destacar és que «hi ha moltes dones i joves que estan fent coses molt interessants», ha explicat Roig. La historiadora ha afegit que «moltes vegades», parlant amb altres dones investigadores, han corroborat que a «les dones se'ns exigeix fer coses de dones, a investigar sobre el gènere, i jo crec que s'ha de reivindicar molt la figura d'historiadora, d'investigadora en general o científica, que tracta temes que no només són de dones, perquè les dones podem xerrar d'altres coses que no siguin sobre nosaltres mateixes», ha recalcat.

«No només la gent que investiga i es dedica a la història, sinó que la ciutadania en general està molt interessada», ha destacat Roig. En aquest sentit, a més a més del postgrau de la UIB, el qual «ha fet que molts joves s'impliquessin activament en el tema», ha afegit Garí, les dues organitzadores també han identificat l'obertura de les fosses com a element detonant del «boom» que ha encès l'interès general de la ciutadania per la memòria democràtica.

Bunyola, I Jornades d’Història i Memòria

El Teatre Municipal de Bunyola serà l’espai que acollirà aquestes I Jornades d’Història i Memòria. Divendres 18, a partir de les 17 h, se celebraran quatre ponències a càrrec de Pau Tomàs, autor de ‘Els mallorquins a l’Olimpíada que no fou. Expedició a l’Olimpíada Popular de Barcelona, 1936’, Dídac Martorell, qui parlarà de ‘Els trencadors de marès de s’Arenal i Son Sunyer durant la II República: les societats i cooperatives obreres’, Adrián Baranda, el qual exposarà la seva investigació referent al moviment llibertari entre 1910-1939, i la mateixa Margalida Roig, presentant el seu treball sobre ‘L'atenció sanitària a Mallorca durant la Guerra Civil’.

Dissabte, a les 11 h, hi haurà una taula rodona on diferents estudiants del postgrau explicaran les seves investigacions. L'objectiu d'aquest esdeveniment és mostrar com aquest «ha aportat una gran riquesa d'informació i conèixer altres disciplines», gràcies a la multidisciplinarietat del programa i dels qui l'han cursat, ja que eren estudiants de «dret, educació, antropòlegs físics i culturals...», ha explicat Roig.

Julià Joy parlarà de propostes i ús de les TIC en l'ensenyança de la memòria democràtica a les Balears, Lorena Meso exposarà la seva tasca «de patrimoni de fosses, un projecte sobre imatges 3D i els materials recollits en les excavacions», Andrea Florit presentarà 'El parany festiu: la construcció de l'ideari totalitari a través de la festivitat en temps de Franco' i Maria Eugènia Jaume explicarà «la part jurídica dels camps de concentració», concreta Roig, amb el seu treball 'La normativa dels camps de concentració a les Illes Balears (1936-1942)'. Més tard, a les 18 h, Pere Fullana i Rafel Mas presentaran el llibre 'Església i Guerra Civil'.

Finalment, diumenge 20, la jornada començarà amb una ponència sobre 'El model de dona de la dictadura franquista', a càrrec de Marina Castillo; i, Laura Miró presentarà el seu treball 'La comunitat xueta en el segle XX: avenços, intents d'homenatge i retrocés'. Tot seguit, a càrrec del catedràtic i president de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, Nicolau Dols, es farà un reconeixement al doctor Xavier Margais per la seva trajectòria com a investigador i divulgador d'història contemporània.

El dia acabarà amb un itinerari pel municipi, dirigit per Bàrbara Suau. «Ella ha investigat sobre les fabricants, farà una ruta pel poble i parlarà de guerra civil i postguerra, de repressió, però fent especial esment a les dones», ha explicat Roig. «Moltes vegades continuen invisibilitzades, deixam el comú de les represaliades i també varen tenir una repressió diferent», les dones, ha concretat l'organitzadora.

Les ponències duraran uns 25 minuts, per tal que «sigui una mica dinàmica tant pels ponents com pels oients», ha afegit. A més a més, estan intentant que es pugui «retransmetre en directe».

La memòria històrica de les Balears a Barcelona

'Silents, en l'ombra' és el títol de les I Jornades de Memòria Històrica del centre cultural Espai Mallorca; també, un vers de 'Cançó de guerra', de Miquel Àngel Colomar. Aquesta iniciativa s'ha organitzat per tal de «donar a conèixer els fets que succeïren durant la Guerra Civil i posteriorment a les Balears, als illencs que viuen a Barcelona i a la gent d'aquí», ha explicat Garí.

El primer dia, divendres, es faran quatre ponències. A partir de les 18 h, Marina Castillo repetirà com a ponent, seguida de Mateu Morro, parlant sobre els Norats. A les 19.45 h, dues de les directores i guionistes del podcast 'Miliciana. Diari d'una batalla' explicaran la iniciativa i la història de les cinc milicianes que arribaren a Mallorca amb el contingent del capità Bayo. Finalment, Tomeu Miquel presentarà les memòries del menorquí i «anarquista Cristòfol Pons i la seva experiència a Mallorca».

L'endemà, el programa se centrarà en la part més «arqueològica», ha concretat la vicepresidenta de l'entitat. A les 18 h, Carlos Salort i Miquel López faran la presentació de 'Menorca sota les bombes de l'aviació feixista'; tot seguit, Gonzalo Berger, Alejandra Linares i Manuel Aguilera parlaran del projecte 'Espai de la Batalla de Mallorca: 1936, la lluita pel control de les Balears'. I, per acabar, Laura Canales i Júlia Benet exposaran la seva tasca en l'exhumació de les fosses de la Guerra Civil a Son Coletes.

La impulsora d'aquestes jornades ha destacat la importància de la «nova escena de joves que participen activament en la memòria democràtica, i del Col·lectiu Recerca, grup d'investigadors que estudien les represàlies de la Guerra Civil, el temps de la transició... el qual ens han donat moltes facilitats» per a fer aquest esdeveniment. «No vol dir que abans no s'estudiés, al contrari, hi havia molts investigadors, com Jaume Sansó o Bartomeu Garí, els quals ja han vengut a l'Espai», ha afegit, «però fora el suport de les institucions, i és un tema important a remarcar».

'Inca té memòria'

Aquesta mateixa setmana, l'Ajuntament d'Inca ha organitzat el 'Memorial de l'Oblit'. Dimarts 15, a les 19 h, la sala de conferències del Claustre de Sant Domingo acollirà la presentació del llibre 'Llibertat, amnistia, estatut d'autonomia. Memòries d'un jove mallorquí antifranquista i comunista', de Miquel Rosselló, a càrrec de David Abril.

Dijous, a les 18 h, s'inaugurarà l'exposició 'Les preservadores de la memòria silenciada'. I, dissabte, a les 15.30 h, se celebrarà el 'Memorial de l'Oblit', també al Claustre.