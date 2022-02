El Consell de Mallorca referma el seu compromís amb el poble sahrauí

El conseller de Presidència, Javier de Juan, ha rebut en audiència la delegació del Front Polisario a l'Estat espanyol. A la reunió han assistit el nou delegat per a l'Estat, Abdulah Arabi, i el delegat de les Illes Balears, Hmudi Lebsir.

La visita esta emmarcada dins de la ronda de contactes institucionals que ha mantegut la Delegació per a presentar el nou delegat i per a parlar de la situació actual del poble sahrauí. El conseller de Presidència ha reiterat el compromís de la institució i la col·laboració i el suport que rep a través del Fons Mallorquí de Solidaritat (FMS).

Cada any el Consell, a través del FMS, aporta 80.000 euros per a finançar projecte de salut per a infants als campaments de refugiats sahrauís, a Algèria, que desenvolupa Ministeri de Salut Pública Sahrauí. Una aportació emmarcada dins del Programa Integral de Salut Infantil Sahrauí (PISIS).

D’altra banda, el Consell, mitjançant el Fons Mallorquí de Cooperació, participa a la Comissió d’enllaç pel Sàhara de les Illes Balears, a la qual hi ha implicats els tres fons de cooperació formats pels consells insulars, el Govern, el delegat sahrauí a les Illes Balears, el intergrup parlamentari ‘Pau i Llibertat pel Sàhara’, l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí i l’Associació Escola en Pau.