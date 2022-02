Aprovada la nova Llei Turística de les Balears que bloca totes les places d'allotjament vacacional i hoteleres

El Consell de Govern extraordinari ha aprovat aquest divendres la Llei de circularitat i sostenibilitat turística que, entre altres mesures, preveu blocar totes les places turístiques, de vacances i hoteleres, a les quatre illes.

Així ho ha anunciat en roda de premsa la presidenta del Govern, Francina Armengol, qui ha explicat que la norma s'ha aprovat per decret però que es tramitarà com a projecte de llei perquè s'hi puguin introduir millores.

La presidenta ha remarcat la necessitat que la millora del model turístic «aposti per la qualitat més que no pas per la quantitat». Armengol ha admès el «creixement elevat» dels darrers anys i el debat social generat al voltant de l'equilibri entre les places turístiques i la capacitat del territori per a suportar la pressió.

A partir d'ara, ha explicat, els consells insulars competents en aquesta matèria tenen quatre anys per a fer l'adequació de les places i fixar els límits que poden suportar.

La líder de l'Executiu ha destacat del text l'aposta per la circularitat i la sostenibilitat per a adequar el model turístic als recursos disponibles, la millora de les condicions laborals i la modernització dels establiments i la nova classificació hotelera.