Les propostes de la UOB Ensenyament per a la revisió de les condicions laborals dels tutors

La UOB Ensenyament vol tornar a posar de manifest la sobrecàrrega crònica dels tutors en contraposició a la seva manca de retribució salarial així com de reducció horària. Des del sindicat volen «alçar la veu per visibilitzar una part del col·lectiu molt sovint oblidada i resignada a assumir cada vegada un major volum de tasques que curs rere curs li va encolomant la Conselleria». La darrera, expliquen, la gestió administrativa (introducció al Gestib) de les dades de les enquestes per a l'obtenció de l'ISEC del centre.

«Aquesta sobrecàrrega dels tutors va en detriment de la qualitat del sistema educatiu des del moment en què els tutors es veuen obligats a prioritzar aquelles tasques extra de la funció tutorial enlloc de poder dedicar-se plenament a la preparació didàctica de les matèries que també han d'impartir. Això sense oblidar la càrrega d'estrés afegida per una tasca que en funció del grup es pot complicar molt i que va més enllà de l'horari laboral», explica la UOB.

Així mateix, els sembla «insultant» la retribució que perceben els tutors de totes les etapes educatives per desenvolupar la seva tasca. Per això, exigeixen que Conselleria augmenti significativament el complement de tutoria que actualment és de 32’31 € i que es va fixar el 2007 en 30 €. És a dir, 14 cursos després només ha augmentat en 2’31 €.

La UOB considera que la funció de tutoria ha anat sumant més tasques que l’han feta «cada vegada més complexa i feixuga». «Fer el seguiment de l’aplicació de les mesures d’atenció a la diversitat dels alumnes tutoritzats o l’augment de la gestió telemàtica de la tutoria a través del Gestib són arguments més que evidents per a fer una revisió de la quantitat econòmica percebuda per aquest càrrec. Si a n’això hi sumam l’augment de les ràtios i la no reducció d’hores lectives ens trobam amb tutors i tutores completament desbordats», remarquen.

Un altre aspecte que tornen a denunciar és el fet que «els companys i companyes que estan a mitja jornada i tenen al seu càrrec una tutoria no percebin el complement en la seva totalitat, com si només atenguessin a la meitat del grup!».

El sindicat ja ha reclamat en altres ocasions la convocatòria d’una mesa sectorial per a tractar la pujada d’aquest complement. Per tot això, la UOB Ensenyament tornarà a entrar a registre una petició de convocatòria de Mesa Sectorial per a tractar aquest tema.

Les propostes que fa UOB Ensenyament quant a la revisió de les condicions laborals dels tutors és la següent:

1. Augmentar significativament la retribució del complement de tutoria.

2. Cobrament íntegre del complement encara que s’estigui a mitja jornada.

3. Fixació d'un màxim d'hores lectives de docència directa per als tutors.

4. Cobrament del complement de tutoria encara que també es percebi el complement com a Cap de Departament.