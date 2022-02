La incidència acumulada a les Balears baixa dels 3.000 casos per cada 100.000 habitants

La incidència acumulada a 14 dies a les Balears torna aquest dilluns a situar-se per baix dels 3.000 casos, en concret, en els 2.790,8 casos per cada 100.000 habitants en els darrers 14 dies.

Per illes, Mallorca també baixa dels 3.000 casos i presenta 2.536,3 casos d'incidència. No obstant això, segons les dades disponibles al Visor Covid de la Conselleria de Salut i Consum, Eivissa registra una IA14 de 3.814,2 casos; Menorca, 3.753,6 casos; i Formentera, de 1.503 casos.

A més, Ferreries es manté com el municipi amb la incidència més elevada, amb 5.073 casos per cada 100.000 habitants. Per darrere se situen Alaior (4.753,4), Maó (4.176,8), Eivissa (4.142,5), Sant Josep de sa Talaia (3.926,9) i Es Mercadal (3.837,5).

La positivitat diària a les Illes està en el 29,09% després d'haver confirmat les darreres 24 hores un total de 1.219 casos positius del coronavirus. Per illes, Mallorca suma 1.012 casos positius el darrer dia; Menorca, 17; Eivissa, 146 i Formentera, dos.

Els joves menors de 16 anys continuen presentant la major incidència acumulada, amb 4.777,5 casos per cada 100.000 habitants. Mentrestant, la franja de població d'entre 30 i 39 anys continua sense assolir el 80% de persones amb la pauta completa de vaccinació.