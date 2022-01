Palma i Manacor obren espais el cap de setmana per a facilitar la vaccinació sense cita a les famílies

L’Espai Francesc Quetglas, a Palma, i el centre de vaccinació de Manacor, situat al costat de la plaça de Ramon Llull, obren les portes aquest cap de setmana per a facilitar la vaccinació sense cita a les famílies.

D’aquesta manera, Salut continua posant a l’abast de la ciutadania punts per a accedir de manera àgil al vaccí contra la Covid-19 —prestació gratuïta, universal i eficaç— i ampliar al màxim la protecció de la població.

Els dos espais —cada un dels quals, amb capacitat per a vaccinar 1.500 persones al dia— obriran dissabtes i diumenges, de 8.30 a 19.30 hores, amb línies específiques per a la població de 5 a 17 anys i línies per immunitzar els adults acompanyants. D’aquesta manera es facilita la vaccinació de tota la família.

Així mateix, els infants vaccinats «rebran el corresponent certificat de valentia i es podran fotografiar al fotoreclam de valents». A més, dissabte Sonrisa Médica animarà la vaccinació a Manacor i diumenge ho farà al Francesc Quetglas. Els dos dies de 10.00 a 13.30 hores.

L’Espai Francesc Quetglas està situat al carrer Manacor, 156, prop del Parc de Bombers de Palma, i disposa d’un aparcament propi per als usuaris. Cal recordar que en aquest espai també es vaccinen infants de 5 a 11 anys entre setmana. Es fa amb cita prèvia, entre les 14.00 i les 20.00 hores. Durant els mantins es vaccina adults.

El centre de vaccinació de Manacor es troba al carrer de Jaume Domenge, 23, al costat de la plaça de Ramon Llull. Entre setmana funciona de 8.00 a 20.00 hores, amb cita prèvia. Els matins vaccina adults i els horabaixes, infants.