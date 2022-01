Denuncien tracte inhumà a una dona i el seu nadó ingressats per Covid a Son Espases: «No li han donat ni aigua, ni menjar, ni paracetamol»

Silvia S.L. ha presentat una denúncia a la bústia de reclamacions de la Conselleria de Sanitat per uns greus fets succeïts entre el 12 i el 13 de gener, quan la seva filla, Marina R.S. i el seu net de només 9 dies, varen haver de ser ingressats a l'hospital de Son Espases, ja que mostraven símptomes de Covid.

«Tenc la meva filla i el meu net bebè de 9 dies ingressats a la unitat de Covid de Son Espases, la meva queixa va dirigida al personal sanitari que no li ha donat ni una botella d'aigua, ni menjar fins que ella ho ha reclamat», explica Sílvia, que també denuncia que tot i que la seva filla havia donat positiu en les proves de Covid i, a més a més, presentava símptomes, no li havien donat «ni un paracetamol per al mal de cap o la febre».

Sílvia, amb qui dBalears ha pogut parlar, considera que el tracta rebut per la seva filla i el seu net és «tercermundista» i explica que durant les gairebé 24 hores que va durar la seva estada a Son Espases, no varen oferir un bressol per al nin i la mare el va haver de tenir «tot el temps a damunt».

Sílvia ha explicat, també, que vol fer pública la seva denuncia perquè «serveixi per a futures mamàs lactants».