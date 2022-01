Continua la recuperació de la milana a Mallorca

El dissabte 8 de gener se va realitzar a Mallorca un nou cens de milana (Milvus milvus) a dormidors. Aquest cens es realitza a nivell estatal i, des de l’any passat, se sincronitza a nivell europeu com a part del projecte Life Eurokite a realitzar a totes les localitats europees entre els dies 8 i 10 de gener.

Enguany el total de milanes observades a Mallorca durant els censos ha estat de 459, repartides en 17 dormidors actius diferents. Respecte a l’any passat s’han trobat cinc nous dormidors però per altra banda tres dormidors coneguts han donat resultat negatiu. Durant l’hivern les milanes tendeixen a agrupar-se en dormidors comunals per a passar la nit. Aquests dormidors, a més de procurar certa protecció al grup, funcionen per a millorar les relacions i la comunicació entre elles. Si no hi ha cap problema, especialment de molèsties, aquestes zones se repeteixen any rere any o amb petites variacions, amb nombre molt variable d’exemplars, des d’uns pocs individus fins a 96 en el cas del dormidor més gran que coneixem.

La milana se troba en perill d’extinció, però gràcies al gran esforç que fan diferents institucions i administracions s’està aconseguint revertir la situació i fer la milana cada vegada més comuna, en un projecte col·lectiu d’èxit. No obstant això, continua sent molt vulnerable principalment a l'electrocució, l'enverinament, els dispars i la transformació dels hàbitats que requereix.

Els recomptes, coordinats pel GOB, s’han pogut realitzar gràcies a la participació de 30 voluntaris als quals agraeixen la seva feina i dedicació. Aquests censos ens permeten saber quina és l'evolució de la població hivernant de milanes i és un indicador important sobre l'estat en què es troba l’espècie.