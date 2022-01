Les Balears presenten la seva nova llei turística, que exigirà a les empreses mesures capdavanteres en sostenibilitat mediambiental i drets laborals

El Govern de les Illes Balears presenta la nova llei de turisme, que suposarà una inversió pública de 55 milions d'euros i un canvi substancial cap al model turístic del futur: un model responsable laboralment i mediambientalment.

La presidenta Francina Armengol ha detallat els eixos d'aquesta normativa capdavantera a l'Estat en un acte a Madrid al qual han acudit un centenar de persones, entre les quals hi havia la vicepresidenta segona del Govern d'Espanya i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz; la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto; els líders estatals dels sindicats CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, així com els principals representants del sector turístic de les illes.

El nou marc legal s'ha desenvolupat amb l'objectiu que les Illes Balears puguin continuar liderant el turisme gràcies a tota una sèrie de transformacions que portin la destinació a ser plenament sostenible i circular.

La norma, tal com ha destacat Armengol, permetrà que les illes liderin aquest procés entorn d'una sostenibilitat entesa en un triple vessant: social, econòmic i mediambiental. Per això, el nou marc legal recull tota una sèrie de mesures que permetran un creixement econòmic més inclusiu i més sostenible, una millora de la convivència entre treballadors, residents i turistes, un ús més eficient dels recursos, així com un nou impuls a la col·laboració publicoprivada, tal com marca la gestió dels fons europeus. Tot això per aconseguir que les Illes Balears es converteixin en una destinació pensada no només per als turistes, sinó també per a residents i treballadors del sector.

Armengol ha defensat aquesta «estratègia ambiciosa» per «convertir el sector turístic en motor d'impactes positius en tota la societat», que permetrà a les illes ser «més sostenibles en l'àmbit social i en l'ecològic». La presidenta ha explicat que la col·laboració amb el sector, primer interessat a continuar a l'avantguarda mundial en la innovació turística, permetrà avançar en «una transformació que porta temps en marxa» i que suposarà «no tornar al 2019, sinó arribar a un punt millor en tots els aspectes: en qualitat de l'ocupació, en salaris, en oportunitats per als emprenedors, en negoci, en sostenibilitat ambiental i social, en competitivitat, en igualtat i drets».

Aquesta llei considera, segons la presidenta, el turisme «com una eina que ha d'impactar de manera positiva en tota la societat», un plantejament que generarà solucions «capaces de millorar alhora l'experiència del turista, la qualitat de vida dels residents i les condicions laborals dels treballadors» i que permetrà que «el turisme que ens va convertir en referència mundial de negoci i en paradís somiat per a l'oci, ens porti ara a liderar la regeneració ambiental i el progrés social».