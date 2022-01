Margalida Ramis (GOB) duu al Senat espanyol la necessitat d'una transició ecosocial per a les Balears

La portaveu del GOB, Margalida Ramis, ha intervengut, aquest dijous, en la ponència d'insularitat del Senat espanyol, creada a partir de la proposta del Senador Vicenç Vidal.

«Avui hem proposat al Senat un Pla d'arrencada que impliqui compromís institucional, debat social i abordar la urgència ecològica, social i ambiental, amb la mirada posada en garantir una vida digna per a les futures generacions en contextos territorials insulars», han explicat des de l'organització ecologista.

Ramis ha parlat del col·lapse ambiental i la necessitat d'una transició ecosocial per garantir vides i futurs dignes a les Illes Balears i ha exposat la necessitat de reenfocar la condició d'insularitat com a oportunitat per a la transició ecosocial en un territori turistitzat com són les Balears.

Resten dues sessions més per tancar la ponència que es faran entre finals de gener i principis de febrer, amb la participació, per part de les Balears, del sociolingüista Isidor Marí, el professor de Geografia de la UIB Nofre Rullan i els sindicats CCOO i UGT.