UOB Ensenyament: «Òmicron evidencia el fracàs en polítiques de conciliació familiar»

Després de les instruccions que varen rebre les direccions dels centres educatius de les Illes Balears des de Conselleria els dies previs a l'inici del segon trimestre escolar, des d'UOB Ensenyament rebutgen «taxativament» la modificació respecte del tancament de les aules que només es produirà a partir de 5 casos positius (fins ara era amb 1 sol cas positiu), o del 20% de l'alumnat del mateix grup classe. Ateses les particularitats de la variant Òmicron, entre les quals destaca la seva facilitat per al contagi, des del sindicat, no entenen «com des d'un punt de vista sanitari s'ha pres aquesta decisió».

«Des d'UOB Ensenyament sospitam que aquesta modificació, més enllà d'obeir a criteris sanitaris, cerca compensar la inacceptable manca de polítiques en matèria de conciliació familiar que hi ha en el règim general dels treballadors», expliquen.

També recorden que el «professorat de les Illes Balears que té filles o fills confinats només té la possibilitat de demanar reduccions de jornada al 50 o al 100% de manera no remunerada, mesura a la qual UOB Ensenyament, com no podia ser d'una altra manera, sempre s'hi ha oposat». Aquesta situació, consideren, «és paral·lela a les insuficients polítiques actuals en matèria de conciliació familiar a les que es fa referència unes línies a dalt i que són, en ambdós casos, pròpies d'un fake d'estat del benestar, un estat en el qual les mares i pares no tenen dret de cuidar a les seves filles o fills positius per Covid-19 ni, per suposat, confinats per haver estat contacte estret».

UOB Ensenyament mostra també la seva preocupació perquè «les instruccions respecte de la distància de seguretat, en molts casos, serà impossible dur-les a terme amb la manca d'espai disponible i ràtios actuals. Darrere d'aquesta qüestió hi ha, com hem denunciat altres vegades, el pecat original que envolta el sistema educatiu de les Illes Balears: una manca de finançament que condueix a una manca de correspondència entre les infraestructures educatives disponibles i la població escolar que, no deixa de créixer curs rere curs a causa d'un saldo migratori positiu insostenible que ens aboca a la sobrepoblació, ja sigui per l'arribada de gent procedent d'altres zones de l'Estat espanyol o d'altres països. Ara tot just farà un any que el company Iñaki Aicart ens ho recordava en un encertat article».

Des d'UOB Ensenyament manifesten «la nostra solidaritat i coratge a tots els companys i companyes que en aquests mesos de fred, hauran de dur a terme la tasca docent amb unes condicions més que difícils i que sembla que any rere any segueixen sense fer obrir els ulls a l'Administració».