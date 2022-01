El Consell anuncia l'obertura de nous trams de la Ruta de Pedra en Sec

La Direcció Insular de Medi Ambient iniciarà una sèrie d'expropiacions per poder continuar amb l'obertura de nous trams de la Ruta de Pedra en Sec. Aquesta és una de les novetats compartides aquest dimecres en la reunió entre la vicepresidenta i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, el director insular de Medi Ambient, Josep Manchado, i el president de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada, Xisco Fanals.

En la reunió, també s'han exposat els projectes en els quals estan treballant des del Consell i s'ha parlat de les iniciatives que posarà en marxa la Federació. «Volem seguir amb aquesta bona sintonia i col·laboració entre la Federació de Muntanyisme i el Consell de Mallorca, com és, per exemple, el conveni signat gràcies al qual els federats tenen descompte a tots els refugis de la xarxa del Consell de Mallorca», ha explicat el director insular.

Per altra banda, també s'ha parlat de la Ruta Artà- Lluc GR-222, el futur projecte de la Ruta dels Fars i la construcció de dos nous refugis: el refugi de Galatzó, que s'inaugurarà enguany, i el futur refugi de Raixa, el projecte del qual es troba en procés de redacció. La consellera ha explicat que «els camins són per a tothom. La natura i la Serra és de la gent de Mallorca i, per això, continuarem fent feina per prioritzar que la Serra sigui de totes i tots».