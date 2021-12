'Xarxa illenca', el nou punt de trobada de creadors de contingut en català de les Balears

Aquest dimecres, a través de les xarxes socials, s'ha activat la plataforma 'Xarxa illenca', un «punt de trobada de creadors de contingut» en català de les Balears, segons s'han definit. El seu compte d'Instagram serà un espai on trobar tot el contingut audiovisual creat pels diferents canals.

De moment, diferents participants han donat inici al compte penjant vídeos de presentació. Aquests han estat 'Pàrsecs i altres herbes', tres amics que fan vídeos en format tertúlia, en els quals parlen de cinema, videojocs i ciència-ficció, els tres integrants del podcast quinzenal 'Tabac i sobrassada', Tomeu Sureda, un jove que també fa «vídeos per Canal Malaia», i 'Pilbert in the Kitchen', un canal dedicat a cuinar.

Tots ells han animat a seguir el nou compte d'Instagram i estar pendents de tot el contingut que aniran publicant.