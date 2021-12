[VÍDEO] El GOB vol impulsar la creació de nous refugis de fauna

El GOB impulsa a Mallorca la creació de refugis de fauna, una iniciativa que persegueix incrementar la superfície on no es pot caçar.

Tal i com explica l'organització ecologista: «Mallorca és una illa molt poblada, i conseqüentment també amb molts caçadors. Llevat d'algunes zones protegides, a la resta es pot caçar gairebé per tot. Per minvar aquesta pressió, són necessaris espais on la fauna pugui viure segura i tranquil·la. Per això des de fa dècades promovem aquesta figura, juntament amb propietaris de finques».

La declaració dels refugis de fauna la realitza el Consell de Mallorca a instàncies de propietaris i d'entitats científiques que actuen com a promotores. En el cas de Mallorca, des de fa dècades el GOB ja ha ajudat a crear més de 50 refugis, que actualment sumen una superfície de més de 1.800 hectàrees.

Amb la intenció d'animar els propietaris de finques rústiques a impulsar la creació de nous refugis, el GOB ha llançat aquest vídeo informatiu, on s'explica què són i per què són necessaris, i que inclou el testimoni d'un propietari que és titular d'un refugi declarat fa pocs anys.