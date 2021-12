[VÍDEO] S'estrena 'A muntanya', un documental dedicat a la preservació de la Serra de Tramuntana

Aquest diumenge, s'ha celebrat el darrer acte organitzat amb motiu del desè aniversari de la Serra de Tramuntana com a patrimoni de la humanitat de la Unesco amb l'estrena d''A muntanya', un documental dedicat a la preservació de les grans possessions de la zona. La projecció, també emmarcada dins dels actes de la Diada de Mallorca, s'ha fet a la sala gran del Teatre principal de Palma.

El documental, produït pel Consorci Serra de Tramuntana, relata el paper fonamental dels propietaris i cuidadors de les grans finques i possessions de la Serra de Tramuntana en la preservació del patrimoni natural i de l'arquitectura paisatgística d'aquestes extensions de terra que donen caràcter i fisonomia a la Serra. Per la seva banda, la presidenta del Consell, Catalina Cladera, ha destacat la importància de preservar les «finques tal com eren segles enrere», defensant les marjades, els camins de pedra en sec o les presons que els solquen, així com les construccions que s'hi contenen com les grans possessions.

Les activitats organitzades durant tot l'any, amb visites, excursions, exposicions i concerts musicals, han servit per difondre entre la ciutadania el valor de la Serra de Tramuntana, «el tresor de mallorquins i mallorquines», ha expressat Cladera. Concretament, ha volgut reforçar la idea que la Serra de Tramuntana és un dels «principals valors ambientals de Mallorca», i ha alertat sobre la necessitat de continuar invertint esforços en la seva preservació, com a ecosistema de les més de 100.000 persones que viuen en algun dels 19 municipis.

Referint-se al documental, ha declarat que «el material filmat és en si mateix el testimoni d'una realitat, d'un temps i un país. Declaracions, imatges i personatges que quedaran immortalitzats per les càmeres, en reconeixement del seu esforç, del seu treball a favor de la Serra, i de tota la societat de Mallorca», com, per exemple, l'ecologista Carlos Zayas. 'A Muntanya' s'emetrà properament per IB3 Televisió, en un format estès de minisèrie.