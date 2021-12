SBPV presenta un estudi sobre el potencial d’absorció de CO2 del Bosc urbà i demana que l’Ajuntament de Palma se’l faci seu

La plataforma Son Bonet Parc Verd ha impulsat un estudi realitzar per un consultor professional per conèixer el potencial de la zona de Son Bonet com a potencial Bosc urbà, que serveixi d’embornal. Les dades mostrades per l’estudi posen de relleu la importància de la zona, tot i que des de la plataforma es demana que s’impulsi un bosc en una part de la zona, que es mantengui correctament part de la zona de prat i que de tota manera es pugui compaginar una correcta gestió de l’espai amb l'ús públic.

Les dades segons l’estudi: més de 3 mil tones de CO2 absorbides pel bosc

L’estudi que ha presentat la plataforma ciutadana presenta un conjunt de dades molt reveladores quant al potencial embornal de la zona. Si es compta amb la totalitat de la zona, l’estudi indica el següent: «a partir de les dades de partida, això és 13,42 hectàrees sembrades de Pinus halepensis, Olea europaea var. sylvestris, Pistacia lentiscus i Myrtus communis amb les densitats de sembra indicades (...), i un període de manteniment de 30 anys s’aconseguiria una absorció total des de l'inici de la plantació fins al final del període de permanència de 1.340,92 tones de CO2 (99,92 t CO2/ha).

Si el període de permanència s'allargàs fins els 40 anys, el total d'absorcions seria de 2.417,67 t CO2 (180,15 t CO2/ha). Si el període de permanència s'allargàs fins els 50 anys, el total d'absorcions seria de 3.022,08 t CO2 (225,19 t CO2/ha)».

La proposta de Son Bonet Pulmó Verd: fomentar la biodiversitat, Prat i Bosc

Des de Son Bonet Pulmó Verd, es considera que només amb la generació d’un bosc es podrien assolir xifres molt elevades d’absorció de C02, d'alguns milers de tones. D’aquesta manera «es fomentaria una major biodiversitat, ja que es podria mantenir i gestionar millor una part del prat de Son Bonet, amb unes característiques florístiques i faunístiques pròpies i amb la regeneració del bosc a altres indrets s’augmentaria la presència de fauna i de flora. També d’aquesta manera es podria convertir Son Bonet, en un pulmó Verd, sense perdre la seves característiques pròpies. A la vegada es poden seguir compaginant diferents activitats d’oci, lúdiques i esportives amb la presència d’aquests dos potencials hàbitats.

Una moció conjunta: fent front comú davant AENA

Per això des de Son Bonet Pulmó Verd, s’ha fet arribar a tots els grups polítics «una proposta de moció en favor d’aquest projecte, perquè tots els grups se la facin seva i aprovin una declaració institucional per presentar aquest projecte a davant AENA com la proposta de futur i la solució al conflicte al qual ens ha abocat l’entitat estatal».

«Són moltes les traves que té el projecte de Mega Parcfotovoltaic d’AENA, des de la plataforma volem presentar una alternativa davant la problemàtica que respecti les persones, l’entorn i permeti sumar en la lluita contra el canvi climàtic», concluen des de la plataforma ciutadana.