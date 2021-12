L'IBDona farà accessible el servei d'atenció 24 hores a dones víctimes de violència masclista amb discapacitat auditiva

El pressupost de l'Institut Balear de la Dona (IBDona) per al 2022 comptarà amb l'ampliació del servei d'atenció i acompanyament 24 hores a dones víctimes de violència masclista; així ho ha aprovat avui l'IBDona juntament amb el Consell Rector. Aquest fet és una «aposta clara i ferma del Govern en la lluita per la igualtat efectiva i real entre homes i dones i contra la violència masclista», ha declarat la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, mentre explicava que el pressupost ha augmentat un 15% respecte a l'any passat.

L'«objectiu és que totes les dones siguin ateses i tenguin el suport del Govern, especialment les més vulnerables», ha expressat Garrido, després d'anunciar que a partir de gener aquest servei s'ampliarà perquè hi puguin accedir dones sordes o amb discapacitat auditiva. Mitjançant un servei de videointerpretació en llengua de signes a través d'una plataforma que permet un sistema de comunicació entre una persona sorda o amb discapacitat auditiva i una persona oient a temps real, la qual gestiona totes les trucades entrants, els assigna un videointèrpret i, si és necessari, estableix les comunicacions amb l'exterior per via telefònica.

S'invertirà en els Centres de Crisi, que seran centres d'atenció integral a les dones víctimes de violència sexual, 1,5 milions d'euros, en tres anys, provinents dels fons Next Generation EU. A més a més, «Es faran plans personalitzats per a dones vulnerables», ha detallat Garrido, i es destinaran 4,3 milions d'euros, repartits en diversos programes, a les polítiques contra la violència masclista.