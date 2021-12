El Consell lliura els VIII Premis d’Artesania de Mallorca a Joan Sunyer, Diego Piñeiro, Emilio Navarro, Eugenia Marcote i Diego Revilla

El Consell de Mallorca ha lliurat els Premis d’Artesania de Mallorca 2021 als cinc professionals del sector que han resultat guanyadors d’aquesta vuitena edició dels guardons. El Teatre Municipal de Bunyola ha acollit l’acte, en què també s’han entregat les cartes artesanes atorgades entre 2020 i 2021.

Hi han assistit el conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora, el batle de Bunyola, Andreu Bujosa; les vicepresidentes del Consell, Bel Busquets i Aurora Ribot; i la directora insular de Comerç i Artesania, Marta Català, entre altres autoritats.

Les persones que han recollit el diploma com a guanyadors dels VIII Premis d’Artesania de Mallorca i que es repartiran un total de 19.000 euros són:

Premi Producte Artesà i Disseny

Primer premi: Diego Piñeiro

Finalista: Diego Revilla

Premi Dona Artesana: Eugenia Marcote

Premi Artesania Sostenible: Joan Sunyer

Premi Alimentació Artesana: Emilio Navarro

L’objectiu d’aquests reconeixements i de l’acte és «donar prestigi als professionals de l’artesania de Mallorca i també als oficis artesans». Igualment, és una manera de reconèixer la dedicació dels professionals de l’artesania per elaborar productes únics, de qualitat i sostenibles.

L’acte ha començat amb el lliurament de cartes artesanes als professionals que hi han pogut assistir. Entre 2020 i 2021, la Ponència Tècnica d’Artesania s’ha reunit en cinc ocasions per avaluar nous professionals del gremi, que han donat lloc a 71 noves cartes artesanes i una més de mestre artesà (Miquel Busquets, mestre de paret seca).

La carta artesana és la certificació oficial a Mallorca per a les persones que exerceixen un ofici artesà amb uns coneixements i pràctiques adequades a aquest ofici, respectant les tècniques i els processos artesanals. La carta de mestre artesà és la categoria per a professionals amb un mínim de 10 anys d’experiència i que destaquen per la perfecció en la tècnica i uns coneixements teòrics excel·lents.

El conseller Alzamora ha demanat als nous artesans que exposin la seva carta «amb orgull, a fires i mercats, al taller i a les botigues. I, a les vostres xarxes socials, que avui són el principal aparador, indicau que teniu acreditació oficial. Perquè això dóna valor a la vostra feina i això us diferencia de qui no és verdaderament artesà».

A més, Alzamora ha remarcat que l’objectiu del Consell és «que les iniciatives empresarials artesanes, els tallers i el producte de Mallorca artesà siguin competitius, i per això incidim en dues línies de feina: per una banda, professionalitzar el sector, impulsant el respecte cap a les cartes artesanes; i, per altra, actualitzar l’artesania, perquè és viva, sorgeixen nous oficis, noves tècniques, i és necessari consolidar la modificació del Repertori d’Oficis Artesans ja iniciat».

La segona part de l’acte ha consistit en l’entrega dels cinc premis, tres de nova creació. Enguany, el Consell de Mallorca havia rebut 46 candidatures als Premis d’Artesania, tot un èxit de convocatòria, ja que es tracta de la xifra més alta en les vuit edicions dels guardons.

Durant el seu discurs, la vicepresidenta Busquets s'ha dirigit a les persones premiades: «Aportau a la nostra societat un gran valor afegit, el valor afegit de la innovació, de la conservació del patrimoni, de la diversitat, de la sostenibilitat i de l'emprenedoria».

L’acte ha comptat amb actuacions musicals de Desirée Durán, acompanyada de Tolo Servera, que han presentat el disc Folktrònic.