Les Balears i les Canàries acorden un full de ruta de descarbonització específica per a les illes

El vicepresident del Govern i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, s'ha reunit aquest divendres amb el conseller de Transició Ecològica, Lluita contra el Canvi Climàtic i Planificació Territorial del Govern de Canàries, José Antonio Valbuena, i han acordat dur a terme accions conjuntes enfront del canvi climàtic i per a la descarbonització de les illes.

En aquest sentit, tots dos dirigents han establert un full de ruta per aconseguir la descarbonització de les illes centrant-se en l'impuls de la mobilitat elèctrica, l'hidrogen verd i l'autoconsum, entre d’altres aspectes. Pel que fa a aquest últim element, s'ha avançat en la possibilitat de crear una xarxa d'autoconsums compartits en els municipis que generaran energia, la qual podrà vendre's a preu de cost i s’abaratirà així la factura de la llum.

Per tant, amb aquest full de ruta s'establirà una coordinació constant entre les dues comunitats autònomes, que facilitarà l'intercanvi d'informació sobre projectes a desenvolupar que ajudin a descarbonitzar les illes. Referent a això, les Balears s'han fixat l'horitzó de 2050 per descarbonitzar la seva economia, mentre que les Canàries aspiren a aconseguir-ho el 2040.

Les dues comunitats autònomes han donat un impuls important a la seva lluita contra el canvi climàtic amb dues lleis específiques en aquesta matèria. En el cas balear, aquest projecte legislatiu ja va obtenir l'aprovació definitiva al Parlament el 2019, mentre que la llei canària es troba en la seva fase de tramitació parlamentària en aquests moments.

El vicepresident Yllanes ha assenyalat després de la reunió que «és important establir aquest tipus de sinergies entre dos territoris fràgils com són les Balears i les Canàries. És un honor poder detallar als meus companys de les illes Canàries el treball que estam duent a terme aquí a les Illes Balears per descarbonitzar el territori, com l'engegada de la planta d'hidrogen verd de Lloseta. Gràcies a aquesta planta les Balears viuran un moment històric en generar, aquest 2021, la primera molècula d'hidrogen de tot l'Estat i del sud de la Mediterrània. Aquesta planta ens permetrà generar 300 tones d'hidrogen verd cada any produïdes al 100 % a partir de plantes fotovoltaiques i reduiran les emissions de CO2 fins a 20.700 tones l'any».

D'altra banda, tant Yllanes com Valbuena han insistit en la necessària implicació del sector turístic, eix vital en l'economia d'ambdues comunitats autònomes. En aquest sentit, el vicepresident ha destacat que «perquè el terme turisme sostenible no es converteixi en un oxímoron, necessitam la implicació de tot el sector en aquesta fase de descarbonització. És important que s'aposti no només per l'autoconsum, sinó també per l'hidrogen verd que generarem a l’illa mateixa. Des d'aquí animam el sector que segueixi l’empremta de la Llei de transició energètica i canvi climàtic, així com la Llei estatal i els Acords de París i Glasgow».

Per la seva banda, el conseller de Transició Ecològica, Lluita contra el Canvi Climàtic i Planificació Territorial del Govern de Canàries, José Antonio Valbuena, va destacar que des del principi de la legislatura hi ha hagut una sintonia completa entre els dos governs, que han tingut nombroses reunions i han establert sinergies de treball per anar de la mà en aquest procés de transició ecològica cap a un futur sostenible.

«Aquesta col·laboració serà clau en la gestió dels fons europeus, on les Balears i les Canàries tenen clar el pla d'acció a seguir i el principi de transició justa que ha d'imperar en el repartiment d'aquests comptes extraordinaris perquè cap sector de la societat es quedi enrere en la lluita climàtica en la qual estam tots implicats», va afegir Valbuena.

Finalment, Valbuena va emplaçar el Govern dels Illes Balears a realitzar en els propers mesos una jornada de treball similar a les Canàries, més enllà de les diferents reunions telemàtiques que es continuaran celebrant entre els dos departaments per acabar de perfilar aquesta estratègia comuna de descarbonització.

A la reunió també han assistit Pep Malagrava, director general de Transició Energètica i Canvi Climàtic del Govern de les Illes Balears; Ferran Rosa, director gerent de l'Institut Balear de l'Energia (IBE); Miguel Ángel Pérez, viceconseller de Lluita contra el Canvi Climàtic i Transició Ecològica del Govern de Canàries, i Rosana Melián, directora general d'Energia del Govern de Canàries.

Una vegada finalitzades les reunions de treball, el vicepresident Yllanes i el conseller Valbuena s'han traslladat amb els seus respectius equips fins a la planta de generació d’hidrogen verd a Lloseta, que produirà la primera molècula d’hidrogen verd a l’Estat. El conseller de Canàries ha conegut el desenvolupament actual del projecte, que ja es troba en fase final.

Posteriorment, s’han traslladat al CEIP Mestre Guillemet de Santa Eugènia per conèixer el primer projecte d'autoconsum públic impulsat pel Govern. En aquest centre educatiu, l'Institut Balear de l'Energia (IBE) està ultimant l'engegada de la primera instal·lació que entrarà en funcionament i s'impulsa des de Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. L'objectiu és generar energia neta per vendre-la a preu de cost als veïns i les pimes, prioritzant els consumidors vulnerables.