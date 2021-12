[VÍDEO] Joves de Mallorca per la Llengua convida a «començar a entrenar» per al 2022

Joves de Mallorca per la Llengua, l'entitat que treballa per promoure la llengua catalana en tots els àmbits i especialment entre els joves, ha llançat un nou i enigmàtic vídeo als seus comptes oficials a les xarxes socials.

Al vídeo hi surten diversos joves fent exercici físic i s'hi diu «ha arribat l'hora de començar a entrenar» i afegeixen «aquest pic no tens excusa per no venir».

Sembla que la música que sona al vídeo també és una pista: 'La presó del rei de França' de l'Elèctrica Dharma.