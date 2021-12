Consultau aquí les noves mesures contra la Covid-19 que entren en vigor dissabte a les Balears

El Consell de Govern ha aprovat aquest divendres el marc de mesures temporals i excepcionals en l’àmbit de l’activitat de determinats establiments, en funció del nivell d’alerta sanitària de l’illa en què es trobin radicats, per a la contenció de la Covid-19.

S’estableixen concretament, després d’haver rebut el vistiplau del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, les noves mesures que s’aplicaran a partir dels nivells 1, 2 i 3 d’alerta sanitària, que exigeixen l’accés amb certificat Covid-19 als àmbits que presentin més risc de contagi. Són, en total, quatre nivells d’alerta en cadascun dels quals es recull l’obligatorietat d’accés amb certificat Covid-19 (l’acreditació documental d’estar vacunat o bé d’haver patit la malaltia dins els sis mesos anteriors o d’haver-se sotmès amb resultat negatiu a una PDIA entre les 48 i les 72 hores anteriors).

L’acord serà efectiu a partir de dissabte, una vegada que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i serà vigent fins al 24 de gener. A més, dissabte també es publicarà la nova revisió dels nivells de cada illa, que tendran una vigència de 15 dies, i després es tornaran a valorar tots els indicadors.

Menorca passa al nivell 3

Segons l’informe elaborat pel Comitè de Gestió de Malalties Infeccioses de les Illes Balears, Mallorca, Eivissa i Formentera romandrien en el nivell 1, mentre que el principal canvi es faria a l’illa de Menorca, que passaria al nivell 3 d’alerta sanitària.

Globalment, la comunitat autònoma —amb dades de dia 1r de desembre— presenta una incidència acumulada a 14 dies per 100.000 habitants (IA14) en població general de 266,4, la qual cosa representa un nivell de risc mitjà, d’acord amb els llindars establerts per l’avaluació de risc en el document Actuacions de resposta coordinada per al control de la transmissió de la Covid-19, aprovat pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut i revisat en data 24 de novembre de 2021.

Per illes, el nivell de risc en relació amb la incidència a 14 dies és elevat a Menorca (amb una IA14 de 428,7 casos per 100.000 habitants), mitjà a Mallorca i a Eivissa (264,4 i 191,7 casos per 100.000 habitants, respectivament) i baix a Formentera (67,2 casos per 100.000 habitants en els darrers 14 dies).

Pel que fa a la situació en l’àmbit hospitalari, aquesta ha començat a mostrar un empitjorament moderat durant les darreres setmanes, amb una certa estabilització d’ingressos a UCI i un increment més marcat d’ingressos a planta. Així, l’ocupació de llits per hospitalització per Covid-19 es troba de manera global en nivells de risc baix. Això sí, per illes s’aprecien diferències significatives, especialment en l’ocupació a UCI.

Així doncs, l’ocupació a planta es troba en nivells de risc baix a totes les illes (2,90 % a Mallorca; 3,03 % a Menorca i 3,32% a Eivissa). En canvi, l’ocupació a UCI a Mallorca (amb un 7,51 %) es troba en risc baix, a Menorca (amb un 18,5 %) es troba en nivells de risc alt i l’ocupació a UCI a l’illa d’Eivissa es troba en situació de nova normalitat (0 %).

Noves mesures per als nivells d’alerta

Per tant, el nivell 0 continuarà amb les mateixes mesures vigents fins ara. Hi hauria novetats per al nivell 1, ja que, a banda d’exigir el Certificat Covid per a accedir a discoteques i sales de festes, com també a residències, s’hi afegeixen altres àmbits, com la restauració amb interiors per a més de 50 persones o la resta de l’oci nocturn. L’acord aprovat també preveu que, si la situació epidemiològica passa a nivell 2, s’hi inclouran els allotjaments turístics en els quals els hostes comparteixin habitació (albergs, hostals, refugis, etc.). A més, en el nivell 3, les mesures s’aplicaran també a cinemes, circs amb carpa, acadèmies de ball o gimnasos.

En el nivell d’alerta sanitària 1 o superior, s’exigirà el Certificat Covid per a accedir als establiments i esdeveniments següents:

Discoteques, sales de festes i/o sales de ball.

Establiments o locals on es duguin a terme celebracions amb participació de més de 50 persones i en les quals es prestin activitats de restauració o ball.

Bars de copes o cafès concert i pubs.

Establiments de restauració amb cabuda interior per a més de 50 persones, incloent els espais amb servei de restauració ubicats en allotjaments turístics, instal·lacions esportives, centres recreatius per a gent gran i locals de jocs i apostes.

En el nivell d’alerta sanitària 2 o superior, s’afegirà l’ús del Certificat Covid per a accedir als establiments següents:

Refugis, hostals, albergs i altres establiments turístics, independentment de la seva denominació, amb habitacions d’ús compartit.

En el nivell d’alerta sanitària 3 o superior, s’inclourà l’exigència de Certificat Covid en els àmbits següents: